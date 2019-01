Erzählkunstfestival "ZauberWort“ beginnt

Beim "ZauberWort“-Festival nehmen Erzählerinnen und Erzähler ihr Publikum mit ihren Geschichten mit ins Kopfkino. Die Veranstaltungen finden auf verschiedenen "ErzählBühnen“ statt, wie zum Beispiel in der Tafelhalle, im Künstlerhaus im KunstKulturQuartier, im Krakauer Haus oder auch in der Kulturwerkstatt Auf AEG.

Eintauchen in andere Kulturen

Auch wenn die Hauptsprache Deutsch ist, haben etliche Erzählende ihre Wurzeln in anderen Ländern wie Österreich, Niederlande, Dänemark, Italien oder Gambia. Das wird nicht nur in den Geschichten spürbar, sondern auch bei Veranstaltungen: etwa bei "Sprachklang“ am Donnerstag (3.1.19) in der Kulturwerkstatt auf AEG – hier erzählen die Akteure in ihren Muttersprachen und Heimatdialekten. Eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch hilft dem Publikum dabei, alles zu verstehen.

Die beiden langen Erzählabende in der Tafelhalle sind seit Langem erfolgreiche Formate des Festivals, bei denen die unterschiedlichen Erzählstile, verschiedenen Stimmen und Geschichten aufeinandertreffen.

Für jedes Alter

Auch für junge Geschichtenfans ab 6 Jahren gibt es wieder zahlreiche Veranstaltungen im Glasbau des Künstlerhauses und im Krakauer Haus. Auf Jugendliche ab 14 Jahren wartet die englischsprachige Geschichte "Tales oft the Djinn" am Freitag (4.1.19) im Krakauer Haus.

Im Zuge von "ZauberWort“ 2019 findet bereits zum vierten Mal eine Poetry-Slam-Show der Extraklasse statt. Unter dem Motto "Three Kings and one Queen of Poetry Slam" treten am Vorabend des Dreikönigtags wieder vier Meisterinnen und Meister der Slam-Szene am Samstag (5.1.19) in der Kulturwerkstatt auf AEG ans Mikrofon.