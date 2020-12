Erwischt: Hofer Autodiebe in Untersuchungshaft

Zwei vermeintliche Autodiebe haben Polizeibeamte am Donnerstagabend bei einem Autohaus im Stadtgebiet Hof festgenommen. Wie die Polizei Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mitteilen, befinden sich die Tatverdächtigen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Autodiebe tauschen Schlüssel aus

Die beiden Männer hatten sich in einem Autohaus als Interessenten für einen BMW der "5er Reihe" im Wert von rund 20.000 Euro ausgegeben. Nachdem sie den Wagen begutachtet und in diesem Zusammenhang auch den Fahrzeugschlüssel ausgehändigt bekommen hatten, verließen beide das Firmengelände. Angestellte bemerkten anschließend, dass sich das Auto nicht mehr verschließen ließ; offenbar hatten die Männer den Autoschlüssel ausgetauscht. Daraufhin hatten die Mitarbeiter des Autohauses die Polizei informiert.

Polizei erwischt Dieb beim Anbringen von Kennzeichen

Beamte aus Hof überwachten ab diesem Zeitpunkt das Gelände des Kfz-Händlers. In den Abendstunden stellten sie einen 25-jährigen Mann, der Kennzeichen an dem BMW anbringen wollte. Außerdem hatte der Mann den Originalschlüssel des Wagens bei sich, er wurde festgenommen. Seinen Komplizen, einen 38 Jahre alten Mann, konnten die Polizisten ebenfalls festnehmen. Sie sitzen wegen versuchten besonders schweren Kfz-Diebstahls in Untersuchungshaft.