Erwerbsobstbau-Verband: Apfelernte regional besser als erwartet

Sie heißen Elstar, Gala, Jonagold, Topaz oder Pinova – es geht um Apfelsorten. Derzeit ist die Apfelernte in Bayern schon in vollem Gange. In verschiedenen Regionen fällt sie wohl auch besser aus als ursprünglich erwartet. Das sagt jedenfalls Karl-Ludwig Rostock, der Präsident des Erwerbsobstbau-Verbands auf Anfrage von BR24.

Gutes Apfeljahr in Franken – schwierige Ernte am Bodensee

Für den kommerziellen Bereich werde derzeit die Sorte Elstar geerntet, in den nächsten Wochen kommen dann Herbstsorten wie Gala oder Braeburn dazu. "Vor allem für die fränkischen Regionen ist es ein gutes Apfeljahr mit ausreichend Niederschlag nach den extrem trockenen Vorjahren", so Rostock. Für die Bodenseeregion sehe es anders aus – dort bekämen die Bäume zu oft "nasse Füße". Die Ernte dort werde schwierig sein und hat wegen des vielen Regens auch später begonnen als sonst.

Insgesamt lassen die unterschiedlichen Bedingungen in Nord- und Südbayern daher eine durchschnittliche Ernte erwarten. Dennoch, eine endgültige Beurteilung der Ernte könne erst in einigen Wochen abgegeben werden, so Rostock.

Apfelpreise in Mainfranken bleiben stabil

In Mainfranken bleibt bei den Bio-Apfelbauern der Preis für das Tafelobst stabil. Das sagte Krischan Cords, Geschäftsführer der Main-Streuobst-Bienen eG aus Margetshöchheim bei Würzburg. Für ein Kilogramm zahlt der Endverbraucher von 3,50 Euro bis 4,50 Euro. Auch Cords hatte in diesem Jahr gebangt, wie die Ernte ausfallen wird. Die zum Teil bis zu 80 Jahre alten Obstbäume auf den traditionellen Streuobstwiesen und die alten Apfelsorten seien jedoch sehr resistent, wenn sie entsprechend gepflegt würden.