16.09.2019

Erweiterungsbau des Bezirksrathauses Ansbach wird bezogen

Im Bezirksrathaus in Ansbach beginnt heute der große Umzug in den neuen Erweiterungsbau. Am Morgen fingen 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit an, rund 2.500 Kartons zu packen und anschließend im Neubau wieder auszupacken.