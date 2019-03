Erweiterung Uniklinik: Würzburg fordert Einigung

Gestern rief der Würzburger Stadtrat die Staatsregierung zu mehr Kompromissbereitschaft. Für die Erweiterung der Uniklinik soll ein Grundstück der Juliusspital-Stiftung erworben werden. Aufgrund unterschiedlicher Preisvorstellungen kam es noch nicht zu einem Kaufvertrag.

Kritik vom Würzburger Stadtrat

In der Resolution kritisierte der Stadtrat, dass es bei weiteren Verzögerungen nicht nur zu zeitlichen Verzögerungen käme: "Es entstünde auch ein erheblich größerer finanzieller Schaden, als der aktuelle Streitwert eigentlich ausmacht". Daher bittet der Stadtrat um Unterstützung der Staatsregierung und um eine schnellstmögliche Einigung.

Verhandlungen seit 2016

Seit 2016 wird mit den zuständigen Ministerien für Wissenschaft und Bau verhandelt. Zuletzt hatte die Stiftung eine Erbpachtlösung als Kompromiss vorgeschlagen, von der Ablehnung in München aber nur aus der Presse erfahren, wie Walter Herberth als Verantwortlicher der Juliusspital-Stiftung kritisiert.

Über eine Milliarde Baukosten

Es geht um 20 Hektar oberhalb des Uniklinik-Geländes im Stadtteil Grombühl zum Neubau der Kopfklinik und eines Mutter- und Kind-Zentrums als Ersatz für die bisherige Frauenklinik. Die Baukosten betragen insgesamt mehr als einer Milliarde Euro. Der Freistaat will für das Grundstück aber nur Ackerlandpreise zahlen, etwa ein Zehntel des geforderten Preises.

Baulandpreise bei vorherigen Verkäufen

Walter Herberth zufolge wäre es das drittes Mal, dass das Juliusspital Felder in diesem Bereich zur Unierweiterung veräußert. 1998 war ein Teil für den Bau des "Zentrums für Operative Medizin" (ZOM) verkauft worden, 2002 für das "Zentrum für Innere Medizin" (ZIM). In beiden Fällen sei der Preis für Bauland gezahlt worden, nicht für Ackerland. Das, so Herberth, erwarte die Stiftung auch für das aktuelle Grundstücksgeschäft.