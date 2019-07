Erweiterung der Würzburger Uniklinik nimmt wichtige Hürde

Am Dienstag stimmte der Bayerische Ministerrat dem Ankauf des "Erweiterungsgeländes Nord" für neues Zentrum Frauen-Mutter-Kind und neuer Kopfklinik zu. Das zehn Hektar umfassende Gelände im Würzburger Stadtteil Grombühl wird vom Würzburger Juliusspital verkauft. Der Ankauf muss noch vom Finanzausschuss des Bayerischen Landtags bestätigt werden.

Sibler und Stamm erfreut über gefundene Lösung

"Die Bayerische Staatsregierung steht zum weiteren Ausbau des Universitätsklinikums Würzburg! Wir werden den nächsten wichtigen Schritt für die Zukunft des Klinikums gehen", äußerte sich Wissenschaftsminister Bernd Sibler in München. "Nicht nur für die Belegschaft und die Patientinnen und Patienten, sondern für die gesamte Region ist der Ankauf eine Weichenstellung für die Zukunft, die man nicht hoch genug schätzen kann", erklärte die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm.

Drei Jahre Ringen um den Grundstücksdeal

Seit 2016 wurde um die Erweiterung der Universitätsklinik im Würzburger Stadtteil Grombühl gerungen. Im Grundstückstreit zwischen dem Juliusspital und dem Freistaat Bayern hatten beide Seiten Anfang Juli einen Kompromiss gefunden: Beide Parteien einigten sich über den Verkauf von zehn Hektar zu einem "Mittelpreis" – der Kaufpreis wurde bisher nicht genannt. Weitere zehn Hektar, auf die der Freistaat bislang ein vertragliches Ankaufsrecht besaß, fielen weg. Diese Flächen kann das Juliusspital nun veräußern – zu regulären Marktpreisen für Bauland.

Freistaat besaß Ankaufsrecht

In den 1990er Jahren hatte das Juliusspital dem Freistaat ein Ankaufsrecht für 20 Hektar erteilt, die am Uniklinikum angrenzen. Auf diesem Gebiet plant die Uniklinik einen Neubau der Kopfklinik und des Mutter-Kind-Zentrums. Ein Kaufvertrag war wegen unterschiedlichen Preisvorstellungen nicht zustande gekommen: Bisher hatte der Freistaat lediglich den Preis für Ackerland zahlen wollen. Der vom Juliusspital bisher geforderte Baulandpreis war bis zu zehnmal so hoch.