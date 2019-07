Erweiterung der Würzburger Uniklinik: Einigung erzielt

Im Grundstücksstreit um die Erweiterung der Uniklinik Würzburg haben sich das Juliusspital und der Freistaat geeinigt. Das teilte der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib aus Würzburg am Mittwoch nach einer gemeinsamen Sitzung von Wissenschafts- und Haushaltsausschuss mit.

Demnach haben sich das Juliusspital und der Freistaat grundsätzlich über den Verkauf von zehn Hektar Grundstücksfläche geeinigt. Laut Halbleib besteht bereits ein Kaufvertragsentwurf. Über den Kaufpreis machte das Mitglied des Wissenschaftsausschusses keine genauen Angaben: es handele sich um einen "Mittelpreis".

Zehn Hektar können verkauft werden

Weitere zehn Hektar, auf die der Freistaat bislang ein vertragliches Ankaufsrecht besitzt, fallen weg. Diese zehn Hektar seien für die geplante Realisierung von Kopfklinik und Mutter-Kinder-Zentrum nicht notwendig, so Halbleib. Diese Flächen kann das Juliusspital veräußern – zu regulären Marktpreisen für Bauland.

"Wir haben alle Mittel ergriffen, um in Gesprächen mit den zuständigen Ministern und Gesprächen mit dem Juliusspital, in Gesprächen mit den Ministerien – und zwar parteiübergreifend mit großer Intensität – ein Verständnis dafür zu wecken, dass wenn jeder auf seiner Rechtsposition beharrt, gar nichts vorangeht. Es war ein Zeichen der Vernunft, dass jeder sagt: Meine Maximalposition kann ich nicht erreichen. Lasst uns in einer vernünftigen Mitte treffen!" SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib

Schnelle Planung spart Geld

Halbleib appelliert, dass möglichst bald die Unterschriften unter den Kaufverträgen folgen. Die Genehmigung des Ankaufs durch den Haushaltsausschuss werde hoffentlich schon in der ersten Sitzung nach der Sommerpause erfolgen. Der SPD-Landtagsabgeordnete hofft, dass der Ministerrat die Planungen noch vor der offiziellen Genehmigung in Auftrag gebe, "so dass wir Zeit gewinnen – ein Vierteljahr, vielleicht sogar ein halbes Jahr. Denn: Je früher die neuen Kliniken stehen, desto kostengünstiger wird es für den Steuerzahler." Laut Halbleib verteuere sich ein 500-Millionen-Euro-Bauprojekt in einem Jahr um etwa 20 Millionen Euro.

Kein Konsens wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen

Seit 2016 wurde um die Erweiterung der Universitätsklinik im Würzburger Stadtteil Grombühl gerungen. In den 1990er Jahren hatte das Juliusspital dem Freistaat ein Ankaufsrecht für 20 Hektar erteilt, die am Uniklinikum angrenzen. Auf diesem Gebiet plant die Uniklinik einen Neubau der Kopfklinik und des Mutter-Kind-Zentrums. Ein Kaufvertrag war wegen unterschiedlichen Preisvorstellungen nicht zustande gekommen: Bisher hatte der Freistaat lediglich den Preis für Ackerland zahlen wollen. Der vom Juliusspital bisher geforderte Baulandpreis war bis zu zehnmal so hoch.