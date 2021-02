vor etwa einer Stunde

Ertrunkener 22-Jähriger in Weiden: Drei Freunde jetzt angeklagt

Viereinhalb Monate nach dem rätselhaften Tot eines 22-Jährigen in einem Flutkanal in Weiden sind drei Freunde des Opfers jetzt angeklagt worden. Sie sollen möglicherweise tatenlos zugesehen haben, wie ihr Freund in dem Kanal ertrank.