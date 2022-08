Ertrunken nach Sturz von SUP: 16-Jährige aus Ammersee geborgen

Eine 16-Jährige, die seit Freitag im Ammersee vermisst wurde, ist heute tot aus dem See geborgen worden. Das bestätigte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf BR-Anfrage.

Das Mädchen aus Buchloe und ihre Schwester waren am Freitag etwa 250 Meter vom Ufer entfernt mit sog. Stand-up-Paddle-Boards (SUP) auf dem Ammersee unterwegs, als sie gegen 18 Uhr in Seenot gerieten und von ihren Brettern stürzten. Beide Mädchen konnten laut der Polizei nicht richtig schwimmen. Die Schwester der 16-Jährigen konnte sich noch ans Ufer retten, von wo aus die Eltern der beiden Mädchen den Unfall beobachten mussten. Die 16-jährige ging im See unter.

Leichnam erst mit Sonargerät gefunden

Eine sofort eingeleitete Suche durch Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht blieb am Freitag erfolglos und musste gegen 20.30 Uhr wegen des herannahenden Unwetters abgebrochen werden. Am Samstag wurde die Suche fortgesetzt, das Mädchen konnte jedoch von den Einsatzkräften nicht aufgefunden werden, so der Polizeisprecher. Erst mit Hilfe einer Spezialfirma aus München, die über ein Sonargerät verfügt, konnte der Leichnam des Mädchens schließlich am Sonntagmittag auf dem Grund des Sees lokalisiert und anschließend geborgen werden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Fremdverschulden könne nach derzeitigem Sachstand ausgeschlossen werden, so der Sprecher des Polizeipräsidiums.