Erstwähler mit 73: Erste Bundestagswahl für "Vollbetreute"

Günter Usbeck hat schon an vielen Wahlen teilgenommen: der Wahl zur Bewohnervertretung in der Einrichtung, in der er lebt, bei Wahlen im Sportverein und auch bei einer Landtagswahl. An einer Bundestagswahl seine Stimme abzugeben, blieb ihm bisher allerdings verwehrt.

Der 73-Jährige steht unter sogenannter Betreuung in allen Belangen und wohnt seit 1954 in einer Einrichtung der Rummelsberger Diakonie in Hilpoltstein. Zusammen mit fast 400 anderen Menschen mit körperlicher und oder geistiger Behinderung. Seit einer Kinderlähmung fällt ihm das Gehen schwer, zudem wurde bei ihm eine verminderte Intelligenz festgestellt. Dabei ist Günter Usbeck politisch überaus interessiert und informiert.

Durch eine Änderung des Wahlgesetzes von 2019 können nun erstmals rund 85.000 Menschen in rechtlicher Vollbetreuung in Deutschland ihr Wahlrecht wahrnehmen. Eine große Verantwortung und Freude, sagt Günter Usbeck. Er will am Sonntag zur Wahl gehen.

Demokratische Verantwortung

Seit mehr als 30 Jahren hilft Günter Usbeck dabei, die Morgenandacht in der Auhofer Kapelle der Rummelsberger Diakonie in Hilpoltstein zu gestalten. Kerzen anzünden, austauschen, überflüssiges Wachs abschneiden – Günter Usbeck erledigt alle Aufgaben gewissenhaft. Sich für die Gemeinschaft stark machen, das war dem gebürtigen Berliner schon immer ein Anliegen – auch jetzt als Rentner.

Umso wichtiger sei es, auch wählen zu gehen, davon ist der rüstige Mann überzeugt. Wie der Wahlvorgang im Einzelnen funktioniert, damit hat sich Günter Usbeck ausführlich im Vorfeld beschäftig. Seine Entscheidung hat er vor allem aufgrund der TV-Berichterstattung gefällt. Speziell die Belange von Radfahrern sind ihm wichtig, da er selbst gern radelt.

Pädagogen helfen neutral

Nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner in der Hilpoltsteiner Einrichtung sind so fit wie Günter Usbeck. Wählen wollen trotzdem viele von ihnen. Heilerziehungspflegerin Sigrid Rupp spricht von einer großen Begeisterung unter ihren "Schützlingen". Viele seien schon recht aufgeregt, endlich wählen zu dürfen. Vor allem die Briefwahl erleichtere es einigen Wahlberechtigten unter voller Betreuung.

Dort, wo Hilfe erwünscht sei, greife man beratend ein. Sigrid Rupp fragt dann zum Beispiel nach: "Welche Themen interessieren denn dich persönlich? Was ist dir wichtig? Was würdest du gern verändern?". Gleichzeitig versuche sie zu erklären, wofür welche Partei im Groben stehe. Politische Einflussnahme wolle und dürfe sie natürlich keinesfalls ausüben.

Demokratisches Grundrecht

369 Menschen leben in der Rummelsberger Einrichtung in Hilpoltstein, 219 davon in einer "Betreuung in allen Belangen". Natürlich würden sich nicht alle an der Bundestagswahl beteiligen, sagt Dietmar Bühling vom Pädagogischen Fachdienst im Auhof. Es interessiere ja schlichtweg gar nicht jeden. Das sei genauso wie außerhalb der Einrichtung. Er geht davon aus, dass rund Zweidrittel ihr neues Wahlrecht wahrnehmen werden. Seitens der Diakonie wolle man die Menschen motivieren, ihr demokratisches Grundrecht zu nutzen. Beratungen und Broschüren in vereinfachter Sprache sollen mögliche Hemmschwellen herabsetzen.