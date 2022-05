Erstmals wieder Lange Nacht der Wissenschaften im Raum Nürnberg

Nach pandemiebedingter Pause findet in zwei Wochen die 10. Lange Nacht der Wissenschaften im Raum Nürnberg – Fürth – Erlangen statt. Am Samstag, den 21. Mai, in der Zeit von 18 bis 24 Uhr, gewähren rund 300 Firmen und Einrichtungen Einblicke in ihre Arbeiten aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Kultur.

Erste "Lange Nacht" im Frühsommer

So beteiligen sich acht Hochschulen des Städtedreiecks am Programm – aber auch Museen, wissenschaftsnahe Institutionen sowie forschungsaktive Unternehmen wie Siemens, Schaeffler, Bosch, Novartis und REHAU öffnen in der Langen Nacht ihre Türen. Erstmals findet die Wissenschaftsnacht nicht im Herbst, sondern im Frühsommer statt.

Wissenschaftsnacht bietet 750 Programmpunkte

Sie besteht in diesem Jahr aus rund 750 Programmpunkten an 130 Veranstaltungsorten. Durch neun Sonderbus- und zwei U-Bahnlinien sollen die einzelnen Orte bequem für das Publikum zu erreichen sein. Dabei gelten die Tickets, die im Internet unter nacht-der-wissenschaften.de erhältlich sind auch als Fahrschein. Erstmals gibt es in diesem Jahr auch die Möglichkeit, Solidaritäts-Tickets zu kaufen. Damit kann man Geflüchteten den Besuch der Langen Nacht ermöglichen.