Erstmals Warnstreik an Sana-Klinik in Pegnitz

Zum ersten Mal in der Geschichte der Sana-Klinik in Pegnitz im Landkreis Bayreuth treten die Beschäftigten am Donnerstag in einen Warnstreik. Die Kundgebung beginnt um 8 Uhr am Haupteingang der Klinik, eine Stunde später startet der Demonstrationszug in die Innenstadt, heißt es in einem Schreiben der Verdi-Bezirksgruppe Oberfranken-Ost.

Klinik-Personal fordert acht Prozent mehr Lohn

Die Streikenden fordern eine Lohnerhöhung um 150 Euro und acht Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. "Der Sana-Konzern hat im letzten Jahr einen Gewinn von 67 Million Euro gemacht. Es wird Zeit, dass er dieses Geld endlich auch an seine Beschäftigten weitergibt", so ein Verdi-Sprecher.

"Die Preise steigen und wir brauchen eine schnelle Lohnerhöhung, um unsere steigenden Rechnungen bezahlen zu können." Kathrin Strobl, Mitarbeiterin der Sana-Klinik in Pegnitz

Der 24 Stunden dauernde Warnstreik startet mit Beginn des Frühdienstes um 6 Uhr. Verdi rechnet damit, dass etwa 70 der 200 Sana-Klinikmitarbeitenden in Pegnitz an dem Warnstreik teilnehmen. Ein Notdienst während des Warnstreiks bleibe gewährleistet.

Warnstreik zuletzt auch an der Sana-Klinik in Hof

Parallel zu dem Warnstreik in Pegnitz findet der Auftakt zur vierten Verhandlungsrunde in Berlin statt. Die bisherigen drei Verhandlungsrunden zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft waren ergebnislos verlaufen. Vor dem Hintergrund der Gespräche in der Hauptstadt hatte es zuletzt auch einen Warnstreik an der Sana-Klinik in Hof gegeben.