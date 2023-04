Erstmals Video-Überwachung auf der Erlanger Bergkirchweih.

Erstmals wird es heuer auf dem Erlanger Bergkirchweihgelände Videoüberwachung geben. Wie die Stadt mitteilt, soll so an besucherstarken Tagen für mehr Sicherheit gesorgt werden. Gerade im Bereich der "T-Kreuzung" und vor dem "Kessel" im Westen des Geländes sei es häufig überfüllt. Dort werden insgesamt vier Kameras angebracht, die ihre Bilder per Funk in zur Polizei übertragen.

Aufzeichnung nur in Ausnahmefällen

Die Bilder würden "von erfahrenem Personal ausgewertet", heißt es. So können Besucherströme rechtzeitig umgelenkt werden. Die Videos würden nur in Ausnahmefällen – wie zum Beispiel beim Erkennen einer Straftat – auch aufgezeichnet. Die Stadt weist darauf hin, dass Kameras bei anderen Großveranstaltungen schon lange üblich seien. Der Einsatz wurde vom Polizeipräsidium Mittelfranken datenschutzrechtlich geprüft. Die Bereiche, in denen die Kameras eingesetzt werden, werde zudem entsprechend beschildert, heißt es.

Viele Tische sind bereits reserviert

Vier Wochen vor Beginn der Erlanger Bergkirchweih am 25. Mai sind schon viele Tische reserviert. Laut Yassin Velasco aus dem Erlanger Liegenschaftsamt haben sich Firmen und Privatleute zum Teil schon länger einen Platz auf einem der 16 Keller gesichert. Viele nutzen demnach auch die zentrale Reservierungsmöglichkeit über die Homepage der Stadt. Bei der Reservierung verfahre jeder Wirt anders, heißt es. Manche Kellerwirte verbinden die Tischreservierung mit dem Kauf von Biermarken, andere reservieren nur wochentags. Es empfehle sich die Internetseite des jeweiligen Kellers im Vorfeld zu prüfen, so Velasko. Auch Reservierungsgebühren seien durchaus üblich, zum Teil gestaffelt nach Platzkategorien. So berechnet zum Beispiel der berühmte Entla’s Keller 2.- Euro Reservierungsgebühr pro Person.

Eines der schönsten Volksfeste Deutschlands

Die Bierpreise auf den Kellern können sich um einige Cents unterscheiden. Velasko rechnet mit einem Preis zwischen 11,50 Euro und 12,00 Euro die Maß. "Der Berg ist für alle da. Ich wünsche mir, dass das so bleibt, alle friedlich feiern und die fünfte Jahreszeit in Erlangen gemeinsam genießen können." Der Erlanger Berg gilt als eines der schönsten Volksfeste Deutschlands. Heuer findet "der Berg" – wie Eingeweihte sagen – zum 268. Mal statt. Das Fest dauert zwölf Tage. Es werden rund eine Million Besucher erwartet