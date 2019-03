Erstmals seit zwei Jahren wieder Wolf in Oberbayern unterwegs

Wie das Landesamt für Umwelt (LfU) in Augsburg mitteilte, liegt das Ergebnis der genetischen Analyse nun vor und bestätigt einen Wolf aus der zentraleuropäischen Population. Behörden, Interessensverbände und Vertreter von Nutztierhaltern wurden informiert.

Wahrscheinlich sei das Tier aus Ostdeutschland oder Norddeutschland eingewandert. Zuletzt war im April 2017 ein Wolf in Oberbayern nachgewiesen worden, nämlich im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Er stammte aus den Alpen.

Junge Wölfe suchen oft lange nach einem Revier

Ob der Wolf im Landkreis Traunstein bleibt, ist offen. Er könne auch auf der Durchwanderung sein, denn geschlechtsreife Jungtiere wanderten oft weite Strecken auf der Suche nach einem eigenen Territorium, hieß es beim LfU. Fest angesiedelt haben sich Wölfe in Bayern im Veldensteiner Forst, im Nationalpark Bayerischer Wald und auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Dort leben etwa zehn Tiere, darunter vier Jungtiere.

Kann ein Wolf auch Menschen gefährlich werden?

Der Wolf ist von Natur aus vorsichtig und weicht dem Menschen aus. Seit der erneuten Anwesenheit von Wölfen in Deutschland hat es keinen Angriff auf Menschen durch Wölfe gegeben.

In den letzten 50 Jahren sind in Europa neun Fälle von tödlichen Angriffen auf Menschen bekannt geworden, fünf davon durch tollwütige Tiere. Bei weiteren vier Ereignissen waren die Tiere vorher angefüttert und damit bewusst an den Menschen gewöhnt worden.