Erstmals seit Petra Kelly: Zwei Nürnberger Grüne in Berlin

Aus Sicht von Tessa Ganserer war der Wahlabend für die Grünen in Nürnberg ein "historischer Abend". Nicht nur, weil mit der 44-Jährigen die erste transgeschlechtliche Abgeordnete aus Bayern in den Bundestag einziehen wird – sie ist auch die erste seit 31 Jahren, die die Nürnberger Grünen nach Berlin schicken. Und: Ganserer ist nicht allein. Auch Sascha Müller, bisher Landesschatzmeister der Grünen, schaffte es über die Landesliste nach Berlin.

Zwei grüne Bundestagsabgeordnete aus Nürnberg – die Bundestagswahl 2021 war für den Kreisverband die erfolgreichste überhaupt. Die letzte grüne Bundestagsabgeordnete aus Nürnberg war niemand geringerer als Grünen-Mitbegründerin Petra Kelly.

Petra Kelly prägte die Anfangsjahre der Grünen

Kaum ein Gesicht hat die Anfangsjahre der grünen Partei so geprägt wie Petra Kelly. Im November 1947 wird sie im schwäbischen Günzburg geboren, wächst in den USA auf und engagiert sich früh in der Friedensbewegung, im Umweltschutz und für Menschenrechte. 1980 gehört Petra zu den Gründungsmitgliedern der Grünen. 1983 zieht sie für einen Nürnberger Wahlkreis über die Landesliste ihrer Partei in den Bundestag ein, dem sie bis 1990 angehört. Zwei Jahre später stirbt sie – erschossen von ihrem Lebensgefährten Gert Bastian. Die Umstände sind bis heute nicht restlos geklärt. Seit drei Jahren erinnert eine Gedenktafel im Stadtteil Gostenhof an die grüne Wegbereiterin. Nach Petra Kelly schafften es die Nürnberger Grünen nicht mehr in den Bundestag – bis gestern.

Menschenrechte und Klimaschutz

So wie Petra Kelly ist Tessa Ganserer Menschenrechtspolitikerin. Auch aus der Erfahrung ihrer eigenen Geschichte heraus – Ganserer outete sich im November 2018 als transgeschlechtlich – will sie sich für die Rechte von schwulen, lesbischen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen einsetzen. Dazu gehöre unter anderem, das Transsexuellengesetz abzuschaffen. "Der Wahlabend zeigt deutlich, dass das alte Denken in Deutschland abgestraft wurde, und es ist einfach Zeit, auch für die Rechte von queeren Menschen in Deutschland etwas zu tun", so Ganserer. Auch der Klimaschutz ist der 44-Jährigen ein Anliegen.