Erstmals Römergräber in Weißenburg entdeckt

Im ersten Jahrhundert nach Christus kamen römische Soldaten nach Weißenburg. Ihr größtes Militärlager in der Region bauten sie dort auf, am Limes, an der Grenze des Römischen Reiches zu Germanien. Biriciana hieß die damalige Römersiedlung, in der mehr als 6.000 Menschen vermutet werden. Und irgendwo mussten auch deren Gräber zu finden sein. Da waren sich die Forschenden sicher.

Seit 130 Jahren wird nach Resten der Römer gesucht

Vor rund 130 Jahren haben Archäologen begonnen, nach Resten des römischen Lebens zu suchen. Die Thermen sind inzwischen freigelegt und können besichtigt werden, in einem Römermuseum wird erzählt, was aus dieser Zeit inzwischen bekannt ist. Immer wieder wurden bei Ausgrabungen Römerschätze freigelegt. Doch der frühere Friedhof war bisher unentdeckt. Dabei war den Archäologen klar, wo sie suchen könnten. Typischerweise bestatteten die Römer ihre Toten rechts und links der Ausfallstraßen.

36 Römergräber unter einem Maisfeld

Der geplante Bau einer Umgehungsstraße war jetzt die Gelegenheit, nach den Römergräbern zu suchen. Und tatsächlich stießen die Archäologinnen und Archäologen nur wenige Zentimeter unter dem Maisfeld auf Urnengräber. Sie entdecken kreisrunde Tongefäße, abgedeckt mit Tellern. Rund um die Gefäße sind Brandspuren zu sehen und kleine weiße Stellen. "Das sind kalzinierte Knochen, Leichenbrand", erklärt Grabungsleiterin Mariola Hepa. Die Leichen wurden vermutlich auf einem Scheiterhaufen verbrannt, die Überreste dann in Gruben oder Urnen gefüllt. "Wir haben auch Metallreste gefunden, die auf eine Holzkiste mit Schnallen hindeuten", sagt Hepa.

Ein Dolch und Öllämpchen als Grabbeigabe

Ebenso wurden Grabbeigaben entdeckt: ein Dolch und zwei Öllämpchen, außerdem geschmolzenes Glas. Insgesamt fanden die Archäologinnen und Archäologen 36 römische Urnengräber. Das sind deutlich weniger als erwartet. "Man könnte an dieser Stelle tausend Gräber vermuten", sagt Grabungsleiterin Mariola Hepa. "Das liegt wohl daran, dass wir etwas weiter weg von der ehemaligen Siedlung sind." Bis zur Therme sind es wenige hundert Meter Luftlinie. Auf Millimeterpapier wird genauestens festgehalten, was die Grabungen ans Tageslicht bringen.

Rätsel um rechteckiges Fundament

Am Rand des Grabungsgeländes kamen jede Menge weiße Steine zum Vorschein. Ein rechteckiges Fundament, das zu einem größeren Grabmonument gehört haben könnte. Man kennt solche Pfeiler von Gräbern bedeutender Personen, sagt Hepa. Im Inneren befanden sich Ziegelsteine, die vermutlich von einem Boden stammen. Und jede Menge verbrannte Erde. "Unsere derzeitige Arbeitshypothese lautet, dass hier der Verbrennungsplatz für die Toten war", sagt Hepa.

Überraschung etwas abseits: kostbare Keramik in Keltengrab

Doch die große Überraschung stammt aus einer Zeit weit vor den Römern. Auf dem Acker nahe Weißenburg, einen Steinwurf von den römischen Urnen entfernt, legten die Archäologen jetzt ein weitaus interessanteres Grab frei. Zunächst stießen sie auf eine rechtwinklig geschnittene Kalksteinplatte. Dann kamen mehrere Schalen zum Vorschein, reich verzierte Keramik-Gefäße in verschiedenen Größen. "Es sind auch Miniatur-Gefäße dabei“, erklärt Archäologe Matthias Leicht. Die könnten Salben oder Öle beinhaltet haben, als Kinderspielzeug gedient haben, oder auch bei kultischen Ritualen gebraucht worden sein", sagt er.

Grab eines bedeutenden Bürgers aus der Hallstatt-Zeit

Gleich fünf Gräber aus der Hallstatt-Zeit, rund 800 Jahre vor Christus, wurden auf dem Grabungsgelände freigelegt. Es war bereits bekannt, dass Kelten in der Gegend gelebt hatten. Bisher streiten sich die Experten, ob sich die Römer im Jahr 80 nach Christus in deren Siedlung niederließen. Oder die Kelten vorher schon weggezogen waren.

Die Gefäße jedenfalls könnten weiteren Aufschluss geben über die Geschichte. Denn schon vor 2.800 Jahren hinterließen Keramiker ihre Zeichen auf dem Boden der Gefäße. "Anhand dieser Zeichen können wir rekonstruieren, ob die hier vor Ort hergestellt wurden oder hierher transportiert wurden. Sie könnten aus der Gegend des heutigen Ungarn stammen", sagt Mariola Hepa. Die Funde werden jetzt detailliert dokumentiert. Dann werden weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Schlüsse daraus ziehen.