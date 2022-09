Erstmals Preis "Heimatpflege-Ausgezeichnet!" verliehen

Zum ersten Mal wurden im Nürnberger Heimatministerium am Donnerstagabend unter dem Titel "Heimatpflege – Ausgezeichnet!" Preise für gelebte Heimatpflege und den Erhalt örtlicher Baukultur an Vereine, Initiativen und Einrichtungen in den bayerischen Regierungsbezirken verliehen. Die fränkischen Preisträger, die sich über die Auszeichnung und ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro freuen dürfen, kommen aus Nürnberg, Gräfenberg und Arnstein.

Ausgezeichnet: Verein "Nürnberger Bauernhausfreunde"

Für Mittelfranken nahm der Verein "Nürnberger Bauernhausfreunde" den Preis entgegen. Der Verein hat sich demnach insbesondere mit der Sanierung eines der ältesten Bauernhäuser im Stadtgebiet – einem Schwedenhaus aus dem 16. Jahrhundert im Nürnberger Ortsteil Großreuth hinter der Veste – verdient gemacht. Das Gebäude, wohl als Austragshäuschen für die Altbauern errichtet, soll nach der Sanierung als Museum dienen und der Öffentlichkeit zugänglich sein.

Ausgezeichnet: "Altstadtfreunde Gräfenberg e. V."

Für Oberfranken wurden die "Altstadtfreunde Gräfenberg e. V." ausgezeichnet. Der gut erhaltene Gräfenberger Stadtkern sei entscheidend auf das Engagement der Vereinsmitglieder zurückzuführen. So sanierten sie ehrenamtlich mehrere Gebäude und auch das Hiltpoltsteiner und das Gesteiger Tor. Die Vereinsmitglieder kümmern sich um die Brautradition der Stadt und bieten Führungen an.

Ausgezeichnet: Förderkreis "Alte Synagoge Arnstein"

Der Förderkreis "Alte Synagoge Arnstein" in Unterfranken wurde geehrt für seine vorbildliche Pflege des jüdischen Erbes, insbesondere der umfangreichen Renovierung der im klassizistischen Baustil errichteten Synagoge.

Gelebte Heimatpflege und großartige Vorbilder

"Heimatpflege hat viele unterschiedliche Ausdrucksformen – aber sie lebt nur durch Menschen, die oft ehrenamtlich ihren Lebensraum gestalten und ihre Traditionen erhalten", sagte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) bei der Preisverleihung auf dem "Forum.Heimatpflege.Kommunal" in Nürnberg. "Die Ausgezeichneten sind großartige Vorbilder und zeigen, wie Heimatpflege gelebt wird“, so der Minister. Kooperationspartner beim ersten "Forum.Heimatpflege.Kommunal" war der Bayerische Landesverein für Heimatpflege.

Preisträger in der Oberpfalz, Schwaben, Nieder- und Oberbayern

Die weiteren Preise gingen in der Oberpfalz an den Förderverein um das Schloss Burgtreswitz in Moosbach, in Niederbayern an das Ehepaar Sandra Schütz und Johannes Maria Haslinger, die das sogenannte "Rote Schulhaus" instandgesetzt und wiederbelebt haben. Die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal e. V. in Oberbayern erhielt den Preis für den Erhalt einer einzigartigen Landschaft. Für die Instandsetzung und Belebung von zwei historischen Gebäuden im schwäbisch Fellheim bekamen zwei Privatpersonen die Auszeichnung: Veronika Heilmannseder für die Sanierung des barocken Fruchtspeichers aus dem späten 18. Jahrhundert. Albrecht Schwedass erwarb das Bahnhofsgebäude und errichtete eine Gedenkskulptur für Menschen jüdischen Glaubens, die dort im Nationalsozialismus deportiert wurden.

Gelebte Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen

Für Denkmalpflege-Workcamps und Instandhaltungsarbeiten ging die Auszeichnung zudem an den Heimatkreis Braunau/Sudetenland e. V. in Kooperation mit dem Verein Omnium. Die gemeinsame Arbeit der Freiwilligen sei "gelebte Völkerverständigung und Versöhnungsarbeit zwischen Deutschen und Tschechen", hieß es.