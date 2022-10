Erstmals neun bayerische "Kulturschulen" ausgezeichnet

Die große Pause als Konzert oder die Schulwand, die gemeinsam mit lokalen Künstlern zur Ausstellung wird. Oder Ukulele, Hip-Hop oder Graffiti-Kurse für alle. Vier Mittelschulen, drei Förderschulen, eine Realschule und ein Gymnasium aus allen bayerischen Regierungsbezirken haben erstmals die Auszeichnung zur "Kulturschule" erhalten, weil sie "sich in ganz besonderer Weise der kulturellen Bildung verschrieben" haben, so das Kultusministerium.

Das Ziel: Für alle den Zugang zur Kultur ermöglichen

Die Schulen haben nicht nur mit lokalen Kunstschaffenden kooperiert, sondern sie seien selbst zum Kulturort geworden, so Kultusminister Michael Piazolo (FW) bei der Preisverleihung. "Das Ziel ist natürlich, noch weitere Schulen auszuzeichnen und damit auch Schulen zu animieren, etwas Besonderes zu machen", so der Minister. Das Ziel sei es, allen Schülerinnen und Schülern Zugang zu Kultur zu ermöglichen. Auch denen, die das sonst nicht haben.

Kooperative Projekte vor Ort

So geht die Bamberger Grund- und Mittelschule nicht nur regelmäßig zu Konzerten der Symphoniker, sondern gestaltet auch etwa einmal im Monat eine künstlerische Pause für die gesamte Schule. An der Mittelschule Regensburg können alle Schülerinnen und Schüler beim Schulradio mitwirken und der "Kreativ-Garten" der Schule ist für alle geöffnet. Die Mittelschule Straßkirchen in Niederbayern organisiert einen Instrumententausch mit der lokalen Blaskappelle, heißt es in der Laudatio. Bei der Preisverleihung sind sowohl die kulturbeauftragten Lehrkräfte als auch die sogenannten "Kulturlotsen" vor Ort. Die "Kulturlotsen" sind Schülerinnen und Schüler, die an den Schulen als Multiplikator dienen sollen.

"Kulturschule" als Motivation?

Für die Schulen wirkt die Auszeichnung durchaus als Motivation, erzählt Michael Dölz, Lehrer an der Elisabeth-Weber-Schule, einem Förderzentrum in Würzburg. "Damit man weitere Projekte anschiebt und dass man weiter Künstler organisiert, die an den Schulen etwas machen. Für uns bedeutet es auch, dass wir weiter wachsen können an Möglichkeiten, was man mit den Kids machen kann!" Denn um "Kulturschule" zu sein, sollen Lehrkräfte Fortbildungen zu neuen kreativen Lehrmethoden aus Theater oder Musik besuchen, um sie auch in anderen Fächern einzusetzen.

Die ausgezeichneten Schulen

Die ausgezeichneten "Kulturschulen" sind in Oberfranken die Heidelsteigschule Bamberg und die Staatliche Realschule Naila, in Unterfranken die Elisabeth-Weber-Schule Würzburg, in Mittelfranken die Carl-von-Ossietzky-Mittelschule Nürnberg, in der Oberpfalz die Clermont-Ferrand-Mittelschule Regensburg, in Niederbayern die Mittelschule Straßkirchen, in Schwaben das Sonderpädagogische Förderzentrum Sonthofen und in Oberbayern das Reuchlin-Gymnasium Ingolstadt und das Sonderpädagogische Förderzentrum Dachau.