Erstmals keine Neuinfektionen im Landkreis Rottal-Inn

Die Ausgangsbeschränkungen machen sich nun in den Zahlen bemerkbar: "Keine Neuinfektionen heute!!!", verkündet Thomas Hofbauer, Pressesprecher des Landratsamtes Rottal-Inn, in einer Mail die gute Nachricht. Erstmals seit dem 10. März steigt die Zahl der Infizierten im Landkreis Rottal-Inn also nicht mehr.

Vier Mal so viele Infizierte wie im Landkreis Regen

Der Landkreis Rottal-Inn ist in Niederbayern nach Straubing am heftigsten von der Corona-Pandemie betroffen. 685 Menschen haben sich dort bisher mit dem SARS-COV 2 Virus angesteckt. Davon müssen 13 Menschen in einer Klinik beatmet werden. Das sind rund vier Mal so viele Infizierte wie im Landkreis Regen oder im Landkreis Freyung-Grafenau. 21 Menschen konnten am Donnerstag (23.4) aus der Quarantäne entlassen werden.

Keine weiteren Todesfälle

Auch erfreulich: Der Landkreis verzeichnet keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. 41 Personen starben im Landkreis Rottal-Inn bisher an Covid-19. Zum Vergleich: Im Landkreis Regen sind es bisher nur vier, im Landkreis Freyung-Grafenau neun und im Landkreis Deggendorf acht.

