Erstmals drei Wanderfalken auf Nürnberger Kaiserburg geschlüpft

Um 7.35 Uhr am Morgen haben die Vogelschützer das dritte Wanderfalkenjunge über die im Horst auf dem Sinwellturm installierte Webcam der Nürnberger Kaiserburg entdeckt. Zu sehen war das auf der Internetseite www.lebensraum-burg.de, die das Nürnberger Umweltamt gemeinsam mit der Regierung von Mittelfranken eingerichtet hat.

Kälte macht Wanderfalken-Beobachtung schwieriger

Die Vogelschützer gehen davon aus, dass das Raubvogelküken am Donnerstagabend geschlüpft ist. Zu sehen war das kaum, weil sich die brütenden Wanderfalken wegen der Kälte in den hinteren Teil des Horts verzogen hatten und deshalb etwas aus dem Sichtfeld geraten waren. Dank der vielen Meldungen der eifrigen Wanderfalken-Beobachter aus der Bevölkerung, die auch Screenshots mitschickten, wurden aber neue Eierschalenreste in dem Horst entdeckt. Am Morgen bestätigte sich dann, dass nun drei Junge geschlüpft sind. Insgesamt hatte das Wanderfalken-Weibchen dieses Jahr vier Eier abgelegt.

Nachzügler haben es schwerer

In der Nacht auf Mittwoch (07.04.21) war das erste Wanderfalkenjunge geschlüpft, am Morgen waren auf den Live-Bildern zwei kleine weiße Falkenjunge zu sehen, die ihren Schnabel aufsperrten. Seit 2013 brüten die Wanderfalken regelmäßig auf dem Turm, aber in all den Jahren waren es jedes Jahr maximal zwei Junge, die großgezogen wurden. Bis 2020 sind bereits vierzehn junge Wanderfalken ausgeflogen.

Vogel-Nachzügler haben oft Schwierigkeiten, so die Naturschützer, sich gegen ihre kräftigeren Geschwister durchzusetzen. Deshalb sei es sehr wichtig, dass das dritte Küken gleich mit gefüttert wurde und so Kräfte sammeln kann.

Bei Vogelliebhabern beliebt

Das Projekt "Lebensraum Burg" wurde im Jahr 2010 vom Umweltamt der Stadt Nürnberg gemeinsam mit der Regierung von Mittelfranken initiiert und konzipiert. Es erfreut sich bei Vogelbeobachtern großer Beliebtheit. Seit Jahresanfang verzeichnete die Regierung von Mittelfranken nach eigenen Angaben bereits rund 600.000 Zugriffe auf die Seite. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt rund 1,4 Millionen gewesen.