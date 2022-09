Schulbeginn in Schwaben mit Lehrermangel und Unterrichtsausfall

Wenn die 50 Erstklässlerinnen und Erstklässler der Grundschule Altenmünster zum ersten Mal auf der Schulbank Platz nehmen, ist im Vorfeld und Hintergrund bereits viel organisiert worden. Terminpläne und Abläufe gecheckt, Busse organisiert, Begrüßungsreden geschrieben und Elterninfos aufgesetzt. Und dazwischen: Immer wieder der Blick in die E-Mails, ob doch noch spontan irgendwelche Auflagen reinkommen.

Entspannung wegen Corona

"Bisher ging eigentlich alles sehr glatt", erzählt Grundschulrektorin Ute Wiedemann. "Wir haben bereits im Juli eine Aussage bekommen, wie voraussichtlich das Schuljahr starten wird." Zwar sollte man auf Hygienevorschriften weiter achten, aber Masken und Schnelltests bleiben erst einmal freiwillig: "Also dieses Jahr war es sehr entspannt, wir konnten eigentlich einen ganz normalen Schulanfang vorbereiten."

Lehrermangel: Eine Standardstunde im Unterricht gestrichen

Doch schaut man von der Vorbereitung in die Umsetzung, kommen auch Wiedemann Sorgenfalten auf die Stirn. Denn selbst wenn heute am ersten Schultag alles reibungslos laufen wird – den bayernweiten Lehrermangel spürt man auch hier an der Grundschule Altenmünster. Im ganzen Landkreis sei eine Standardstunde im Unterricht gestrichen worden."Das ist die flexible Förderung, da hat jetzt jede Klasse eine Stunde weniger", erklär die Rektorin. Zudem sei an der Grundschule die Kooperation mit dem Kindergarten gestrichen worden. Die Zusammenarbeit mit einem inklusiven Förderzentrum konnte allerdings erhalten bleiben.

Teilzeit-Lehrer machen Überstunden

Alle Klassen der Grundschule konnten zwar zunächst mit Lehrern besetzt werden, allerdings mussten hierfür auch jene Lehrer ran, die eigentlich gar nicht Vollzeit arbeiten. Die müssten sich nun auf Überstunden einstellen, sagt Wiedemann.

Keine "mobilen Reserven" im Krankheitsfall

Schwierig könnte es allerdings im Krankheitsfall werden. Sollte Lehrer für eine längere Zeit ausfallen, ob nun wegen Corona oder nicht, rechnet Wiedemann nicht damit, dass sie vom Schulamt mobile Reserven zugeschickt bekommt. Dass es soweit kommt, ist nicht unrealistisch: "Wir hatten letztes Jahr von Weihnachten bis zu den großen Ferien keine Woche, in der alle Lehrer da waren."

Eigenes Konzept in Altenmünster: "Lehreroffice" mit Aufsicht

Für diesen Fall hat die Schule ein Medienkonzept eingeführt. Mit einer Anlage für Videoübertragungen könnten künftig in Präsenz auch zwei Klassen gleichzeitig unterrichtet werden. "Ein sehr resilientes Konzept, womit man eben diesen Ausfall durch Krankheit ganz gut überbrücken kann", erklärt Wiedemann.

Das sogenannte Lehreroffice funktioniert so, dass ein Helfer oder eine Helferin die Klasse beaufsichtigt. Die freiwilligen Aufsichts-Helfer stellt die Kommune, das können Eltern, Großeltern oder pensionierte Lehrer sein. Schon kommende Woche gebe es ein extra Training für Schüler und Lehrer, bei dem ein solcher Havarie-Fall von Unterricht durchgespielt werde.