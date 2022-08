Ersthelferin in Bamberg bestohlen: Tatverdächtiger festgenommen

2.15 Uhr in Bamberg: Ein Betrunkener verletzt sich bei einem Sturz am Kopf, eine junge Frau reagiert sofort, leistet Erste Hilfe – und wird beklaut. Jetzt hat die Polizei einen 24 Jahre alten Mann in Bamberg festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, steht er unter Verdacht, in der Nacht zum vergangenen Dienstag die Handtasche der 17-jährigen Studentin gestohlen zu haben. Eine genaue Täterbeschreibung und die Lokalisierung des Mobiltelefons hatten die Polizeibeamten auf die Spur des Tatverdächtigen gebracht. Polizisten nahmen ihn im Bereich der Feldkirchenstraße fest.

Beutewert wird auf 900 Euro geschätzt

Um an die Tasche zu gelangen, hatten zwei bis dato unbekannte Männer die Studentin in ein Gespräch verwickelt. Dann habe einer der Männer zugegriffen. Die Tasche der 17-Jährigen habe unter anderem ihr Mobiltelefon und ihre Geldbörse enthalten. Der Wert der Beute wird auf rund 900 Euro geschätzt. Polizisten konnten der Geschädigten inzwischen ihr Handy wieder zurückgeben, von der restlichen Beute fehlt noch jede Spur. Der 24-jährige Mann und sein Begleiter wurden nach der Aufnahme der Anzeigen entlassen. Beide müssen sich nun wegen schweren Diebstahls verantworten.