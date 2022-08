Ersthelfer in Goldbach leisten Rettung in letzter Sekunde

In der Nacht auf Montag prallte in Goldbach im Lkr. Aschaffenburg ein Auto gegen zwei Bäume. Der Polizei zufolge hatten die beiden 25-jährigen Insassen Schutzengel. Drei Ersthelfer kamen an der Unfallstelle vorbei und zogen Fahrer und Beifahrerin aus dem Auto, bevor der Pkw wenig später in Flammen aufging.

Zeuge hörte lauten Knall

Gegen 1.40 Uhr hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass ein Auto wohl mit überhöhter Geschwindigkeit an seinem Haus vorbeigefahren sei und es danach einen lauten Knall gegeben habe. Daraufhin fuhren Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zum Unfallort und fanden das bereits brennende Fahrzeug.

In Rechtskurve von der Straße abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin auf der Hauptstraße in Richtung des Ortsteils Unterafferbach unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, das Auto überschlug sich und prallte gegen zwei Bäume. Die beiden 25-Jährigen wurden vor Ort erstversorgt und kamen mit Rettungsdienst und Hubschrauber schwer verletzt in Kliniken.

Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs ermittelt die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, es wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro.