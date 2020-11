Erstes Wochenende im Teil-Lockdown: Die Polizei bleibt gelassen

Die Polizei in der Oberpfalz wird am ersten anstehenden Teil-Lockdown-Wochenende das Einhalten der Corona-Maßnahmen in den Innenstädten nicht stärker kontrollieren, als in den vergangenen Monaten. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz auf BR-Anfrage mit.

Aufenthalt in der Innenstadt mit Abstand gewünscht

Die Polizei befürworte sogar ein Aufhalten in der Innenstadt, solang die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. "Es ist gewünscht und gewollt, dass die Menschen rausgehen und einkaufen.", so Polizeisprecher Dimitri Schreiber. Er weist aber darauf hin, dass selbst bei Sportarten, wie Joggen oder Radfahren, in den Bereichen, in denen eine Maskenpflicht gilt, eine Maske getragen werden muss.

Maskenverweigerer bis 250 Euro Bußgeld

Eine Nichteinhaltung kann man mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro geahndet werden, so Schreiber. Auch gegen eine Wanderung oder einen Spaziergang spricht während des Teil-Lockdowns nichts, meint der Polizeisprecher. Man solle nur darauf achten, dass nicht zu viele Menschen zusammenkommen. Außerdem seien Bergbahnen und einige Besucher- und Umweltbildungseinrichtungen aufgrund des Lockdowns derzeit nicht in Betrieb.