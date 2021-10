Erstes "Unterfränkisches Landfrauenforum" in Dingolshausen

Das erste „Unterfänkische Landfrauenforum“ ist am Dienstag in Dingolshausen im Landkreis Schweinfurt. zu Ende gegangen. Die Veranstaltung war der Auftakt des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums zu insgesamt acht ähnlich geplanten Foren, die bis nächsten Frühling in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken stattfinden sollen. 22 Frauen aus ganz Unterfranken diskutierten unter anderem über die Themen Arbeitszeit und damit die Balance von Arbeit und Freizeit, die zum Teil schlechte Absicherung im Alter, die Darstellung der Landwirtschaft und den Beruf der Bäuerin in der Öffentlichkeit und über den "lebenswerten ländlichen Raum".

Teilnehmerinnen ziehen positives Fazit

Die Ergebnisse aller Foren sollen im nächsten Jahr öffentlich vorgestellt werden. Die teilnehmenden Frauen empfanden den Austausch als Bereicherung. Milchbäuerin Victoria Keller aus Frankenwinheim im Landkreis Schweinfurt sagte gegenüber BR24, dass sie sehr gute Impulse erhalten habe, sie habe auch wieder Mut geschöpft, in der Gesellschaft die Wertigkeit der Landwirtschaft und ihrer Produkte darzustellen. So wolle sie beim Einkaufen im Supermarkt auch wieder vermehrt Menschen ansprechen, damit Lebensmittel wieder mehr wertgeschätzt werden.