Erstes ukrainisches Baby erblickt in Bayreuth das Licht der Welt

In einem weißen Strampler liegt ein Baby auf dem Bett und quengelt ein bisschen. Es ist gerade aufgewacht. Mit leisen und ruhigen Worten, versucht es die Mutter zu beruhigen. Es könnte eine ganz normale, alltägliche Situation sein. Ist es aber nicht. Natalja, die junge Mutter, ist Ukrainerin. Ihr Kind hat sie in Bayreuth bekommen, fernab ihrer Heimat und ohne ihren Mann.

Ukrainisches Baby kommt in Bayreuth zur Welt

Es ist gerade einmal zehn Tage her, dass die junge Mutter ihr Kind im Bayreuther Klinikum bekommen hat. Sie ist noch immer sichtlich mitgenommen und blass. Nicht nur die Geburt hat sie Kraft gekostet, sondern auch der Weg nach Bayreuth. Als die ersten Raketenangriffe Kiew trafen, verließ sie hochschwanger ihre Wohnung dort und fuhr zunächst zu ihren Eltern nach Lemberg.

Sicherheit für das Kind hat Priorität

Im Bayreuther Klinikum beobachtet auch Igor Salahan mit zunehmender Sorge die Ereignisse in seiner ukrainischen Heimat. Vor 20 Jahren ist er nach Bayreuth gekommen, hat eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und seine Familie nachgeholt. Er ist ein alter Schulfreund von Natalias Vaters, sie kennen sich seit der ersten Klasse. "Ich wusste, dass Volodjas Tochter hochschwanger ist und habe ihm gleich angeboten, sie hierher zu holen", erzählt Igor Salahan. Doch Natalia wollte zunächst ihren Mann und ihre Heimat nicht verlassen.

Das Paar hatte gute Zukunftsperspektiven. Beide sind angehende Ärzte. Letztlich wurde ihr aber klar: Sie braucht Sicherheit für ihr Kind, eine Sicherheit, die sie in ihrer Heimat nicht mehr finden kann. "Ich habe meinem Baby im Bauch gesagt, hier sind wir dann sicher und alles wird gut", erzählt die junge Mutter.

Flucht aus der Ukraine über Slowenien

Gemeinsam mit ihnen Eltern habe sie sich auf den Weg nach Bayreuth gemacht. Die Flucht war lang und beschwerlich. Die Straßen voll, immer mehr strömten aus dem Land. Dazu wurde das Benzin knapp. Sie konnten sie nur sehr langsam fahren, sagt Natalia. Das Sitzen sei beschwerlich gewesen für die Hochschwangere.

Sie habe die Route über Slowenien und Tschechien gewählt, die sei zwar länger, aber weniger frequentiert gewesen, erzählt Salahan. Und sie konnten noch einen kurzen Stopp in Slowenien bei Bekannten einlegen. "Ich habe gesagt, wenn es irgendwie geht für Natalia, fahrt weiter, kommt nach Bayreuth", erinnert sich Igor Salahan.

Unterstützung von allen Seiten

Am 8. März hätten sie völlig erschöpft Oberfranken erreicht. Dank viel Unterstützung sei es gelungen, die Freunde registrieren zu lassen und die medizinische Versorgung für Natalia sicherzustellen, erzählt Igor bewegt.

Er sei unglaublich erleichtert, dass die Familie sicher angekommen sei und überwältigt von der Unterstützung von Freunden und Bekannten in der Stadt. Nur drei Tage später kam das Baby am Klinikum zur Welt. "Und gleich am nächsten Tag kam eine uns unbekannte Frau aus Pegnitz und hat uns einen Kinderwagen gebracht, das ist so wunderbar", sagt Salahan.

Victoria: Ein starker Name als Zeichen der Hoffnung

Der Name des kleinen Mädchens: Victoria. Es ist ein starker Name, der Hoffnung geben soll. Für das Kind und die Ukraine. Der Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "Sieg". "Wir hoffen auf einen Sieg der Ukraine und auf ein friedliches Leben für unser Kind. Das ist unsere größte Hoffnung", sagt Natalia mit Tränen in den Augen. Ihr größter Wunsch ist die Rückkehr in die Heimat, wenn sie wieder sicher ist. Zurück zu Verwandten, Freunden und vor allem zu ihrem Mann, der sein Kind bisher nur von Fotos kennt. "Wir vermissen alle so sehr!"