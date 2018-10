Erstes Semester für 7.000 Studienanfänger in Ostbayern

Heute beginnt das neue Semester an den vier ostbayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Rund 7.000 Studienanfänger haben sich in Regensburg, Deggendorf, Landshut und Amberg-Weiden eingeschrieben.

Die meisten Neueinschreibungen gab es an den beiden Technischen Hochschulen in Deggendorf und Regensburg, mit jeweils mehr als 2.000 Erstsemestern.

Neue Studiengänge

Fast alle Hochschulen haben zum Wintersemester ihr Studienangebot ausgeweitet. An der OTH Amberg-Weiden beispielsweise wird ab sofort der neue Bachelor-Studiengang "Geoinformatik und Landmanagement" angeboten, den neuen Master-Studiengang "Mechatronische und cyberphysische Systeme" hat die TH Deggendorf in ihr Programm aufgenommen.

Insgesamt sind an den vier ostbayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften mehr als 26.000 Studenten eingeschrieben. An den beiden ostbayerischen Universitäten in Regensburg und Passau beginnt der Vorlesungsbetrieb in zwei Wochen.