Erstes Semester auf dem Campus seit Beginn der Pandemie

An den schwäbischen Fachhochschulen startet am Montag die Vorlesungszeit des Wintersemesters - und das zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder in Präsenz. Viele Studierende haben ihr Studium bisher nur digital erlebt, denn die vergangenen drei Semester hatten die Hochschulen auf digitale Lehre gesetzt: Vorlesungen und Seminare wurden per Videokonferenz abgehalten, Bibliotheken und Labore waren nur eingeschränkt zugänglich. Für das kommende Wintersemester soll auf dem Campus wieder mehr möglich sein - unter bestimmten Regeln.

Eine App überprüft die 3G-Regel

An der Fachhochschule in Augsburg gilt für Studierende, die in einen Hörsaal, ein Labor oder die Bibliothek wollen, die 3G-Regel: Mithilfe der "Darf ich rein?"-App müssen sie beim Betreten und Verlassen eines Raumes einen QR-Code scannen. Die App checkt dann, ob die Studierenden geimpft, genesen oder getestet sind. So wird außerdem erfasst, wer sich wann wo aufgehalten hat. Außerdem gilt auf dem gesamten Hochschulgelände Maskenpflicht.

Abstand, Maske, Lüften und Hände desinfizieren

Auch in Kempten beginnt für rund 1.500 Erstsemester an der Hochschule das Semester. Auf dem Campus dort gilt ebenfalls die 3G-Regel, die mit der "Darf ich rein"-App gewährleistet und stichprobenartig kontrolliert wird. Bei Verstoß droht ein Bußgeld. An der Hochschule in Neu-Ulm wird mit "Qroniton" eine andere App zur 3G-Kontrolle und Erfassung benutzt, ansonsten gelten dort wie an allen Hochschul-Standorten Abstand, Maskenpflicht, Hände desinfizieren und Lüften als Regeln für einen pandemiekonformen Präsenz-Betrieb.

3G-Regel wird stichprobenartig kontrolliert

Das Wissenschaftsministerium setzt dafür auf 3G-Stichproben, wie Wissenschaftsminister Bernd Sibler von der CSU dem BR im September mitgeteilt hatte. Anders als bei Theaterbesuchern können nicht jede Studentin und jeder Student kontrolliert werden, so Sibler. "Theater haben in der Regel ein, zwei oder drei Eingänge. Wenn sie nur die Münchner Universitäten nehmen, dann haben sie teils viele hunderte Gebäude, da wird das einfach nicht möglich sein."

Möglichst viele Studierende sollen sich impfen lassen

Sibler appellierte an Selbstverantwortung und Gemeinschaft der Studierenden. Ideal wäre es, wenn sich möglichst viele Studierende impfen lassen würden. Nicht an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen dürfen schwangere Frauen, die im Einzelfall abklären müssen, wie das Semester für sie ablaufen kann.