Erstes Schachtkraftwerk der Welt produziert Strom an der Loisach

Kraftwerke auch in Naturschutzgebieten?

Weitere Vorteile des Schachtkraftwerks gegenüber herkömmlichen Wasserkraftwerken: Sie beeinträchtigen Tiere und Pflanzen weniger; nicht nur optisch – sie sind auch nicht so laut. Außerdem bleibt der Fluss im vorhandenen Flussbett, eine Ausleitung ist nicht erforderlich. Insgesamt bleibe damit der ökologische Fußabdruck bei der Stromerzeugung so klein, dass sich dieser Kraftwerkstyp sogar für Naturschutzgebiete von europäischem Rang wie an der Loisach eigne, sagt Rutschmann.

Erfinder hoffen auf Förderung vom Freistaat

Sogar an besonderen Orten seien solche Schachtkraftwerke umsetzbar. So stehe der Umbau eines denkmalgeschützten Wehrs in Bad Reichenhall kurz vor der Baugenehmigung, so der Professor. Rund 30.000 Wehre und Querbauten in Bayern müssten in den nächsten Jahren aus ökologischen Gründen rückgebaut werden. Mindestens an 50, vielleicht sogar an 100 dieser Standorte bestünden ideale Bedingungen für ein Schachtkraftwerk. Rutschmann hofft, dass die Politik nicht nur Geld für den Rückbau in die Hand nimmt, sondern auch für eine dezentrale, umweltfreundliche Stromgewinnung – und dass der Freistaat die neue Technik fördert. Der Rückbau sei der ideale Zeitpunkt für eine Energiewende in der Wasserkraft.

Schachtkraftwerke sollen weltweit laufen

Die Gemeinde Großweil mit ihren rund 1.500 Einwohnern kann seit ein paar Tagen durch den regenerativ gewonnen Strom versorgt werden. So eine dezentrale und umweltfreundliche Stromversorgung trifft den Nerv der Zeit, das spürt das Team der TU München, die sich um eine weltweite Vermarktung kümmern. In Planung sind derzeit weitere zwölf Anlagen in der Iller, der Saalach, der Würm und im Neckar. Und es gibt bereits konkrete Verhandlungen mit Verantwortlichen in Zentral-Asien für ein großes Schachtkraftwerk.