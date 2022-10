Erstes NSU-Opfer berichtet über Anschlag in Nürnberg

Im Juni 1999 explodiert in der Nürnberger Pilsbar "Sonnenschein" eine Rohrbombe, versteckt in einer Taschenlampe. Sie detoniert, als der Betreiber der Bar, Mehmet O., die Lampe beim Reinigen der Herren-Toilette findet und anschaltet. Der damals 18-Jährige erleidet durch die Druckwelle schwere Verletzungen. Schlimmer sind aber die psychischen Schäden. Vor dem NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag sagte er: "Ich konnte nicht mehr rausgehen, ich hatte Angstzustände. Ich habe mein Vertrauen gegenüber den Menschen verloren." Die Hintergründe der Tat konnten von den Ermittlern nicht geklärt werden, das Verfahren wurde eingestellt.

Mehmet O. kritisiert heute das damalige Vorgehen der Ermittler. So sei er vor allem gefragt worden, ob er Schutzgeld bezahle oder im Milieu tätig sei. Auch sei ihm unterstellt worden, er habe den Sprengsatz selbst gebaut, um seine Versicherung zu betrügen.

NSU-Prozess stellt Verbindung zu Terror-Trio her

2013 dann die Wende: Carsten S., einer der Angeklagten im NSU-Prozess, stellt dort eine Verbindung der Explosion zum NSU her. Der Fall von Mehmet O. wird dennoch nie wirklich aufgeklärt. Hier setzte nun der NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags an. Eine der vorrangigen Aufgaben des Ausschusses sei es, Fehler in den Ermittlungen aufzuklären, machten mehrere Ausschussmitglieder deutlich. Deshalb wurden in dieser Sitzung neben Mehmet O. auch zwei mit dem Fall befasste BKA-Beamte sowie der Vizepräsident des Bayerischen Landeskriminalamts, Guido Limmer, von den Abgeordneten befragt.

Mehmet O. erkannte Zschäpe-Vertraute auf Foto

2004 war Mehmet O. aus Nürnberg weggezogen und hatte nach eigenen Angaben mit dem Anschlag größtenteils abgeschlossen. Doch 2013 nach der Aussage von Carsten S. meldete sich die Polizei bei Mehmet O. Er sollte seine Aussage auffrischen. Dafür wurden ihm bei einer Vernehmung verschiedene Fotos von Menschen gezeigt und er sollte sagen, ob er diese schon einmal gesehen habe. Dabei erkannte er Susann E., eine Unterstützerin des Terror-Trios. Allerdings kann Mehmet O. sich nicht mehr erinnern, woher er die Frau kennt. Er war sich aber bei der Vernehmung sicher, vor dem Anschlag 1999 schon einmal mit ihr zu tun gehabt zu haben.

Auch ein BKA-Beamter bestätigte im Ausschuss diesen Sachverhalt. Allerdings sei ein weiteres Foto von Susann E. im Bilder-Ordner gewesen. Dieses habe Mehmet O. nicht erkannt, weshalb sich bei den BKA-Beamten der Eindruck verfestigte, dass es sich nicht um eine "heiße Spur" handeln würde. Selbstverständlich sei das Ergebnis der Vernehmung aber an die zuständigen Personenermittler weitergegeben worden, so der BKA-Beamte vor dem Ausschuss.

Vorwurf von Mehmet O.: Keine Aufklärung über NSU-Verbindung

Mehmet O. kritisierte bei seinem Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss vor allem, dass er von den Ermittlern nicht über die Verbindung seines Falls zum NSU aufgeklärt worden sei. Auch dass er eine NSU-Unterstützerin auf dem Foto erkannt habe, sei ihm nicht gesagt worden. Vielmehr sei ihm von den Ermittlern nahegelegt worden, nicht öffentlich oder mit den Medien über seinen Fall zu sprechen. Erst die Recherchen eines BR-Journalisten hätten ihm klargemacht, dass er ein Opfer des NSU sei, so Mehmet O.

Daraufhin konfrontierte ihn der Abgeordnete Toni Schuberl (Bündnis 90/Grüne), Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses, mit dem Protokoll der von Aussage von Mehmet O. im Jahr 2013. Darin sei schriftlich festgehalten, dass er über den Zusammenhang seines Falls mit den Ermittlungen gegen Beate Zschäpe informiert worden sei. Zudem sei dort nachzulesen: "Dem Zeugen wurde der Verfahrenshintergrund im Überblick dargestellt." Das Schriftstück sei von Mehmet O. unterschrieben worden. An Mehmet O. gerichtet stellte Schuberl klar: "Ich bin Oppositionspolitiker und ich nutze jede Gelegenheit, die Exekutive zu kritisieren, aber es muss stimmen. Es ist eine zentrale Aussage von Ihnen, dass sie nicht informiert worden sind und ich glaube, das kann man so nicht stehen lassen."

Widersprüche zwischen früheren Aussagen und heutigen Schilderungen

Auch andere Ausschussmitglieder konfrontierten Mehmet O. mit Widersprüchen zwischen seinen in früheren Vernehmungen gemachten Aussagen und den Tatschilderungen vor dem Untersuchungsausschuss. So habe er 1999 kurz nach der Tat zu Protokoll gegeben, dass sich am Abend vor der Explosion lediglich vier Gäste im Lokal befunden hätten, heute spreche er von 25. Auch sage Mehmet O. heute aus, dass er sein Lokal an diesem Tag gegen 3 Uhr morgens verlassen habe, 1999 habe er ausgesagt, bereits früher geschlossen und noch in ein anderes Lokal weitergezogen zu sein.

Bei zahlreichen Ausschussmitgliedern konnte man die Unsicherheit über die widersprüchlichen Aussagen spüren. Ausschussvorsitzender Schuberl brachte es nach der Sitzung auf dieses Fazit: "Wir hatten vorher schon andere Zeugen, die sich teilweise widersprochen haben. Jetzt hatten wir auch einen Zeugen, der völlig konträr zu seinen früheren Aussagen ausgesagt hat, das macht es für uns natürlich schwierig."

Ausschussvorsitzender Schuberl: "Es ist unbestritten: Sie sind ein Opfer des NSU."

Trotz mancher Zweifel an den Aussagen von Mehmet O. waren sich die Mitglieder des Untersuchungsausschusses parteiübergreifend einig, dass dieser ein Opfer des NSU ist. Es solle nicht der Eindruck eines Verhörs entstehen, die Korrektheit seiner Aussagen im Ausschuss sei jedoch immens wichtig, machten mehrere Ausschussmitglieder in ihrer Befragung deutlich. Mehmet O. selbst zeigte sich trotz der rund dreistündigen Befragung durch den Untersuchungsausschuss dankbar, über seinen Fall reden zu dürfen und ihn so öffentlich zu machen. "Ich finde es schön, dass man mir zuhört und dass ich Anerkennung bekomme", so Mehmet O.