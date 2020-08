vor 32 Minuten

Erstes niederbayerisches Inklusionsbad entsteht in Perlesreut

Mit rund vier Millionen Euro wird das Familienbad in Perlesreut (Lkr. Freyung-Grafenau) zu Niederbayerns erstem Inklusionsbad umgebaut. Damit soll es in der Region in Zukunft ein besseres Angebot für Senioren und Menschen mit Behinderung geben.