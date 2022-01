Erstes McFit-Fitnessstudio vor 25 Jahren in Würzburg eröffnet

Vor 25 Jahren hat Geschäftsmann Rainer Schaller bundesweit das erste McFit-Fitnessstudio in Würzburg eröffnet. Damit ging alles unter dem Motto "Die Fitnesshalle für alle" los. Der gebürtige Bamberger hat ein Konzept entwickelt, bei dem alle für günstige Monatsbeiträge Zugang in ein Studio mit Geräten für Ausdauer- und Krafttraining haben. Die Studios haben 365 Tage des Jahres 24 Stunden durchgängig geöffnet.

Sportwissenschaftler: McFit als Erfolgsgeschichte

"Die Idee war eine absolute Erfolgsgeschichte. Es ging darum, den Fitnessgedanken in die breite Gesellschaft zu tragen und für alle zu ermöglichen", sagte Sportwissenschaftler Harald Lange von der Universität Würzburg in der Bayern 2 regionalZeit. Lange forscht seit Jahren im Bereich Fitness und Lifestyle. Dass Menschen alleine trainieren können – ohne Trainer in einem Studio – ist laut Lange auch heute noch im Trend. Gerade jetzt in der Corona-Zeit sind Bewegung und gesunde Ernährung noch wichtiger geworden. Sportvereine dürfen zum Teil nicht trainieren. "Die Menschen haben gemerkt, dass sie den Sport selbst in die Hand nehmen müssen", erklärt der Sportwissenschaftler.

McFit aus Würzburg über Jahre zu einer großen Kette gewachsen

Über die Jahre hat Rainer Schaller das Billig-Fitness-Studio McFit zu einer großen Kette mit europaweit 250 Studios ausgebaut – 163 davon sind in Deutschland. Erste Studios im Ausland wurden 2009 in Österreich und Spanien eröffnet. Bereits 2011 hatte McFit über eine Million Mitglieder. Heute gehört die Fitness-Kette mit 1,7 Millionen Mitgliedern zu Europas führenden Fitnessunternehmen. 2015 hat Schaller das Konzept von McFit erweitert und vier neue Fitnessstudios unter dem Label "High5" eröffnet. So wurden etwa Studios in kleineren Städten eröffnet, die für McFit bis dahin wirtschaftlich nicht interessant waren.

Gründer Rainer Schaller: Schlagzeilen durch Love-Parade

2010 geriet Rainer Schaller als Veranstalter der Love-Parade in Duisburg in die Schlagzeilen. Infolge einer Massenpanik kamen damals 21 Menschen ums Leben. 652 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Schaller übernahm die Verantwortung und sprach den Angehörigen mehrfach sein Beileid aus.

Rainer Schaller Group entsteht

Heute feiert der Unternehmer Rainer Schaller seinen 53. Geburtstag. Er hat bereits 2018 das operative Kerngeschäft von McFit an Vito Scavo, einen Unternehmer in Italien, übergeben. 2019 hat Schaller dann das Unternehmen McFit Global Group zur Rainer Schaller Group (RSG) umbenannt. Markenkern der RSG Group ist weiterhin die Studiokette McFit. Allerdings vereint die RSG Group daneben auch weitere Angebot aus dem Bereich Fitness. Heute betreibt sie weltweit 1.000 Studios mit 6,5 Millionen Mitgliedern und einem Umsatz von über 300 Millionen Euro.

Mit der Umbenennung startete der Konzern zudem eine Neuausrichtung. "Mein größter Fehler war einst das Konzept `Die Fitnesshalle für alle`", sagte Schaller damals in einem Interview mit dem Handelsblatt. Er habe sich vorgenommen, in Zukunft mit der RSG Group unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen – unter anderem mit Luxus-Studios und Boutique-Konzepten.

Modelabel und Modelagentur sind Teil der RSG Group

2020 machte das Unternehmen einen weiteren großen Schritt und übernahm das amerikanische Fitnessunternehmen Gold´s Gym mit drei Millionen Mitgliedern. Zur RSG Group gehören heute neben den verschiedenen Fitness-Ketten außerdem das Modelabel "Marcell von Berlin" und die Modelagentur "McFit Models".