10.09.2019, 09:32 Uhr

Erstes Lüpertz-Fenster in Bamberger Kirche eingebaut

Heute wird das erste Kirchenfenster des Künstlers Markus Lüpertz in der St. Elisabeth Kirche in der Bamberger Innenstadt enthüllt. Am vergangenen Freitag und am Wochenende wurde es bereits eingebaut. Es soll nicht das letzte Fenster bleiben.