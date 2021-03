23.03.2021, 09:45 Uhr

Erstes Kurort-Schnelltestzentrum in Bayern öffnet in Bad Füssing

Auch wenn es noch keine Öffnungsperspektive für Heilbäder gibt: In Bad Füssing im Landkreis Passau geht jetzt ein Corona-Schnelltestzentrum in Betrieb. In diesem sollen einmal alle Gäste getestet werden, bevor sie in einem Hotel einchecken.