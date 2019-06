Erstes Kletterturnier für Menschen mit Behinderung

Der Wettbewerb ist bundesweit der erste dieser Art: Im DAV-Kletterzentrum in Kaufbeuren treffen sich heute kletterbegeisterte Menschen mit geistiger Behinderung zum Turnier. Mit 80 Teilnehmern ist der Wettkampf komplett ausgebucht. Die Lebenshilfe Kaufbeuren, der Behindertensportverband Special Olympics in Bayern und die Alpenvereinssektion in Kaufbeuren haben den Wettbewerb organisiert.

Teilnehmer "wollen zeigen, was sie können"

„Die Idee für den Kletterwettkampf kam von den Behindertensportlern selbst“, sagt Markus Reichart, Sportbeauftragter der Lebenshilfe in Kaufbeuren. „Anders als beim Radfahren oder Laufen gab es beim Klettern bisher keinen solchen Wettbewerb für Geistig- und Mehrfachbehinderte“, sagt Reichart. „Aber die Sportler wollten das unbedingt. Sie wollen zeigen, was sie können und sich untereinander messen.“

Der Wettbewerb in Kaufbeuren gilt zunächst als Testlauf. Im kommenden Jahr soll ein weiterer stattfinden, bei der sich die Teilnehmer für die bayerischen Special Olympics in Regensburg 2021 und für die deutschen Behindertensportwettbewerbe 2022 in Berlin qualifizieren können. Dann ist auch das Klettern für Geistig- und Mehrfachbehinderte erstmals als Disziplin bei den Special Olympics vertreten.

Viel mehr Sportler machen mit als erwartet

Die Organisatoren sind von der Resonanz völlig überrascht: „Wir haben vielleicht mit 30 Teilnehmern gerechnet, jetzt sind es aber mehr als 80, die zum Teil bis aus Fulda zum Wettkampf nach Kaufbeuren kommen“, sagt Markus Reichart. „Wir haben auch schon Anfragen aus Berlin, ob wir dort nicht auch solche Wettkämpfe veranstalten könnten.“