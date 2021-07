Erstes Heimspiel von Jahn Regensburg: 5324 Zuschauer zugelassen

Die neue Saison in der 2. Bundesliga beginnt in knapp zwei Wochen. Am Samstag, den 31. Juli 2021, steht am 2. Spieltag für die Jahnelf das erste Heimspiel gegen den SV Sandhausen an (13.30 Uhr). Für dieses Spiel sind nach aktuellem Stand 5324 Zuschauer zugelassen. Nach einer jüngsten Entscheidung des Freistaates Bayern erlauben die Behörden den Regensburgern demnach, das Maximum von 35 Prozent der Gesamtkapazität im Jahnstadion auszufüllen.

Vorverkauf startet am Donnerstag

Von Donnerstag (21.07.) an sind die Tickets erhältlich: Das Erstzugriffsrecht haben zunächst die Dauerkartenbesitzer der vorigen Saison, danach sind die Vereinsmitglieder an der Reihe. Sollten nach den beiden Phasen noch Karten übrig sein, dann gehen diese in den freien Verkauf. Für Gästefans gibt es nach einer Entscheidung der Deutschen Fußball Liga keine Tageskarten.