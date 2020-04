Erste Flugzeuge mit Saisonarbeitern in Nürnberg gelandet

Bis zum frühen Freitagnachmittag sei nicht sicher gewesen, ob der Sonderflieger aus Rumänien überhaupt starten dürfe, teilte der Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg mit. Am Abend hat ein zweites Flugzeug aus der rumänischen Stadt Iași weitere Erntehelfer nach Nürnberg gebracht.

Flüge aus Cluj gestoppt

Weitere Flüge aus der Stadt Cluj nach Deutschland hat der Krisenstab in Rumänien aber vorerst gestoppt. Am Donnerstag waren bereits trotz der massiven Reisebeschränkungen rumänische Erntehelfer in Berlin und Düsseldorf angekommen. Vor dem Abflug der fast 2.000 Saisonarbeiter sind nach BR-Informationen aber jegliche Regeln zum Schutz gegen das Coronavirus missachtet worden. Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigten, dass die Menschen stundenlang eng beieinander in dichten Warteschlangen ausharren mussten.

Saisonarbeiter bekommen Gesundheitscheck

Die Erntehelfer, die jetzt in Nürnberg angekommen sind, werden nach einem Gesundheitscheck von ihren Betrieben abgeholt und direkt zu ihrem Einsatzort gebracht. In den nächsten Tagen sind weitere 18 Flüge geplant - ob sie durchgeführt werden hängt von den aktuellen Ein- und Ausreisebestimmungen ab.