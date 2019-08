Erstes Coutinho-Tor für FC Bayern beim "Traumspiel" in Vilshofen

Philippe Coutinho hat einen Tag nach seiner Premiere in der Fußball-Bundesliga sein erstes Tor für den FC Bayern München erzielt. Der 27 Jahre alte Brasilianer traf am Sonntag beim 13:1 (4:1) des deutschen Rekordmeisters im sogenannten "Traumspiel" gegen den Bayern-Fanclub Vilshofen Rot Weiß in der 35. Minute zum 4:0.

Ein richtiger Test war der Spaßkick mit Volksfestcharakter natürlich nicht. Am Samstagabend war Coutinho beim 3:0 in Gelsenkirchen gegen den FC Schalke 04 in der zweiten Spielhälfte eingewechselt worden.

Torfestival beim Traumspiel

Die Neuzugänge Ivan Perisic und Michaël Cuisance zählten vor 6.500 Zuschauern im Klaus-Augenthaler-Stadion in Vilshofen an der Donau ebenfalls zu den Münchner Torschützen. Die weiteren Münchner Treffer markierten Kwasi Wriedt, Can Karatas, Thomas Müller, Joshua Zirkzee, Sarpreet Singh sowie Alexander Nollenberger. Kurz vor der Pause gelang Alois Eberle der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4 für die Heimmannschaft.