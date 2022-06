Erstes Bundesliga-Heimspiel für Straubings Footballer

Für die American Footballer der Straubing Spiders steht am Samstag das größte Spiel ihrer Vereinsgeschichte an. Zum ersten Mal tragen die Niederbayern ein Heimspiel in der GFL (German Football League), der höchsten deutschen Spielklasse, aus. Karten gibt es noch.

Straubing Spiders sind "Underdog" gegen die Unicorns

Im zum SpiderDome umfunktionierten Stadion im Sportzentrum Peterswöhrd erwarten die Spiders die Schwäbisch Hall Unicorns. Kick-Off ist um 15 Uhr. Die Niederbayern sind gegen das Team aus Baden-Württemberg klarer Außenseiter. Die Unicorns haben seit 2015 kein reguläres Saisonspiel mehr verloren und sind in der aktuellen Spielzeit sowohl in der Liga als auch im europäischen Pokal (CEFL) unbesiegt.

"Die Vorfreude ist überall zu spüren", wird Straubings Sportchef Oliver Helml in einer Mitteilung der Straubing Spiders zitiert. Zum ersten Mal überhaupt sind die Unicorns in Straubing. Und auch wenn die Spiders als Aufsteiger krasser Außenseiter gegen die Seriensieger aus Schwäbisch-Hall sind: "Wir wollen alles in die Waagschale werfen und alles ausreizen, was wir gerade so rausholen können. Wir haben absolut nichts zu verlieren, wir sind so sehr Underdog, wie wir es in Straubing wahrscheinlich noch nie gewesen sind", so Helml weiter.

Bundesligapremiere mit einem Punkt Vorsprung gewonnen

Ihre Bundesligapremiere haben die Straubing Spiders gewonnen. Bei den Allgäu Comets konnten sich die Niederbayern vor drei Wochen mit einem Punkt Vorsprung mit 43:42 durchsetzen. Alles andere als eine Heimniederlage gegen die Unicorns wäre eine Sensation.

Programm mit Cheerleadern und Fan-Überraschung

Rund um das Spiel in Straubing, zu dem gut 1.500 Fans erwartet werden, haben die Spiders ein buntes Rahmenprogramm geplant. Unter anderem zeigen die Cheerleader der Spiders ihre eigens choreographierte Pre-Game Show. Auf dem Feld stehen dann rund 50 junge Frauen aus dem Junior und Senior Squad der Spiders Cheerleader. Die bestehen seit 1987 und nehmen regelmäßig an bayerischen und deutschen Meisterschaften im Cheerleading teil.

Erfolg der Cheerleader bisher ist der Bayerische Meistertitel im Jahr 1994. Das Cheerleading ist als eigener Sport zu betrachten und unterliegt geordneten Regeln. Die Cheerleader Squads der einzelnen Teams sind im "Cheerleading und Cheerperformance Verband Deutschland" organisiert.

Außerdem versprechen die Verantwortlichen der Spiders einige Überraschungen für die Fans im Stadion, Spiders Dome. Unter anderem erwarten sie eine spezielle Mannschaftspräsentation ihres ehemaligen Spielers Tobias Klaedtke nach dem Vorbild von US-Superstar Dwayne "The Rock" Johnson.

Stadionsprecher erklärt Regeln für neue Fans

Zuschauer, die möglicherweise zum ersten Mal ein Spiel der Straubinger American Footballer sehen wollen, werden von den Stadionsprechern ständig über das Geschehen auf dem Feld und die Regeln informiert. Üblich im American Football ist auch, dass der Hauptschiedsrichter seine Entscheidungen über Lautsprecher verkündet.

Karten für das Spiel sind noch erhältlich, allerdings ist die Haupttribüne des Stadions bereits so gut wie ausverkauft. Die Tickets werden zu Preisen zwischen zehn und 15 Euro angeboten.