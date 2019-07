Erster Würzburger Doppelkopf-Klub feiert Fünfjähriges

"Dulle" und "Alte", "Charly" und der "Fuchs"

Gerade einmal zwei Doppelkopf-Vereine gibt es in Bayern: einen in München, den anderen - seit 2014 - in Mainfranken: Der Erste Würzburger Doppelkopf-Klub wurde vom Ehepaar Astrid und Eckhard "Ecki" Stretzel gegründet. Die beiden passionierten "Doko"-Spieler hatten jahrelang in Offenbach am Main in einem Verein gespielt. 2003 zog das Paar nach Würzburg - und litt seither an "Entzugserscheinungen".