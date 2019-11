Erster Wintermorgen in Teilen Bayerns

Im Südosten Bayerns ist der Winter eingezogen: Die ganze Nacht über hat es geschneit. Nun liegt eine Schneedecke über weiten Teilen des Landes. Vom oberbayerischen Innzell bis nach Innernzell bei Grafenau haben Autofahrer das zu spüren bekommen. Größere Schäden oder Behinderungen gibt es bisher aber keine.

Umgestürzte Bäume und bis zu zehn Zentimeter Neuschnee

Wie die Integrierte Leitstelle in Traunstein auf BR-Anfrage mitteilt, mussten die Feuerwehren bisher lediglich viermal ausrücken, um Fahrbahnen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Zwei dieser Einsätze fanden demnach im Landkreis Berchtesgadener Land statt, zwei im Landkreis Mühldorf.

In Inzell, auf 700 Metern Höhe, liegen bereits zehn Zentimeter pappiger Neuschnee. Ebenso in höheren Lagen in Berchtesgaden; im Talkessel sind es nach Angaben der Polizei fünf Zentimeter. Auch in Traunstein und Rosenheim waren am Morgen die Wiesen weiß.

Erste Rutschpartien im Bayerischen Wald

Ähnlich sieht es in den höheren Lagen Niederbayerns aus. Auf BR-Nachfrage berichten Dienststellen von ersten Winter-Einsätzen. Im Bereich der Polizeiinspektion Regen sind in der Nacht zwei Fahrzeuge aufgrund schneeglatter Straßen von der Fahrbahn abgekommen; ein Autofahrer wurde von der Polizei angezeigt, da er mit Sommerreifen an einer Steigung hängengeblieben war.

Vor Sankt Englmar und auf der B533 bei Innernzell sind mehrere Lkw an einer Steigung liegengeblieben, ein Paketfahrer ist mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Auch in Waldkirchen ist ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Deutscher Wetterdienst: Glätte durch überfrierende Nässe

Für den Vormittag rechnet die Polizei mit weiteren Störungen. Und auch wenn sich der Schnee im Tagesverlauf fast überall wieder auflösen dürfte, sollten Autofahrer auf der Hut sein: In der Nacht zum Donnerstag droht laut Deutschem Wetterdienst streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe.