Erster Weltkrieg: Gedenken mit Mohnblumen und Webprojekt

Weltweit sollen am Sonntag (11.11.2018) um Punkt 13.30 Uhr die Glocken läuten. Genau wie vor 100 Jahren, als der Erste Weltkrieg endlich vorbei war. Das Glockenläuten ist eine Aktion, angestoßen von der britischen Regierung.

Großbritannien gedenkt am Sonntag mit einer großen Feier der Opfer des Ersten Weltkriegs - ebenso wie Frankreich, Belgien und andere europäische Staaten. Deutsche Staatsoberhäupter reisen dazu ins Ausland.

The Poppies: Mohnblumen für gefallene Soldaten

In Deutschland gibt es keine zentrale Gedenkfeier, höchstens Einzelaktionen wie eine Kunstinstallation in München auf dem Königsplatz. Hier lässt der Künstler Walter Kuhn 3.000 Mohnblumen aus Stoff "blühen", jede einzelne so groß wie ein Regenschirm, im Gedenken an die gefallenen Soldaten.

Die Mohnblume - The Poppy - ist ein Symbol der Briten und steht für die Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten. Die Mohnblume ist auch das zentrale Motiv auf der Website, die Landsberger Schüler recherchiert und in mehreren Sprachen erstellt haben, zu finden unter: www.globalerkrieg14-18.de

Schülerprojekt zum Gedenken an Ersten Weltkrieg

"Gegen das Vergessen" steht groß über der Startseite, daneben die rote Mohnblume. Seit 2015 gibt es das Internetprojekt. Alles, was die Schüler über den Ersten Weltkrieg herausgefunden haben, ist dort zu lesen und zu sehen. Zum Beispiel auch, dass "Pater Noster" - analog zum gleichnamigen Aufzug - ein Rotationssystem war. Es diente dazu, die französischen Truppen an der Front zu versorgen und die Soldaten, die anerkennend auch "Les Poilus“, die Bärtigen genannt wurden, abzulösen.

Wir haben ja am Anfang die Schüler befragt, was sie spontan wüssten vom Ersten Weltkrieg und das waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Dinge. Maria Hagsbacher-Lüpken, Lehrerin in Landsberg am Lech

Das wollte Maria Hagsbacher-Lüpken ändern.

Reisen zu Kriegsschauplätzen und Gedenkstätten

Maria Hagsbacher-Lüpken ist Französisch-Lehrerin in Landsberg am Lech. Gemeinsam mit ihrer Kollegin, der Geschichtslehrerin Ingrid Fischer, hatte sie die Idee zu dem Schülerprojekt. Reisen nach Frankreich und Großbritannien wurden organisiert, die Gedenkkulturen verglichen und viele historische Details recherchiert.

Wir wollten diese europäische Perspektive öffnen, dass die Schüler erkennen, dass der Krieg heute noch Auswirkungen hat. Maria Hagsbacher-Lüpken

Der Erste Weltkrieg steht in Deutschland im Schatten des Zweiten, zum einen, weil im zweiten großen Krieg viel mehr deutsche Soldaten ums Leben kamen. Zum anderen, weil die Gräueltaten der Nazis alles überschatten.

Erster Weltkrieg im Schatten der Nazi-Gräueltaten

Dabei wäre es gerade für die Deutschen wichtig zu erkennen, welche politischen Entwicklungen der Erste Weltkrieg in Europa ausgelöst hat, sagt der Politologe Herfried Münkler.

Ich glaube, dass die große Erzählung von der Europäischen Union oder dem Europa-Projekt sehr viel stärker auf den ersten Weltkrieg reflektiert und daraus auch ihre Kraft schöpft. Herfried Münkler, Politologe

Die Landsberger Lehrerin Maria Hagsbacher-Lüpken sagt, ihre Schülerinnen und Schüler verstünden jetzt viel besser, welche Ursachen und Folgen der Erste Weltkrieg hat. Das sei wichtig, denn in den Lehrplänen in Bayern komme das leider zu kurz.