Erster Wein-Jahrgang vom Ammersee geerntet

Der Ammersee ist für Bergblick und frischen Fisch bekannt – nicht aber als Weinregion. Das könnte sich in Zukunft ändern: Ein Uttinger versucht sich an einem Weißwein von einem Hang am Westufer des Sees. Jetzt hat er den ersten Jahrgang geerntet.