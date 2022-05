Erster vogelfreundlicher Garten des Jahres ausgezeichnet

In Wiesenthau im Landkreis Forchheim ist am Montag der erste vogelfreundliche Garten in diesem Jahr ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung "Vogelfreundlicher Garten" in Form einer Plakette erhielt Rotraud Krüger aus der Hand von Umweltminister Thorsten Glauber (FW), der die Schirmherrschaft über die Aktion von Landesbundes für Vogelschutz (LBV) und Bayerischem Artenschutzzentrums übernommen hatte.

In vogelfreundlichen Gärten soll es "wilde Ecken" geben

Der Garten von Rotraud Krüger sei ein Vorbild für einen naturnahen Garten, so Umweltminister Glauber. In einem vogelfreundlichen Garten sollte es eine heimische Pflanzenvielfalt und auch einige "wilde Ecken" geben, an denen zum Beispiel Brennnesseln wachsen. Außerdem seien Wasserstellen und Schutzräume für Insekten und andere Tiere wichtig, so Anke Brüchert vom LBV. Ein vogelfreundlicher Garten leiste so einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz für Vögel, aber auch für Insekten.

Aktion für "mehr Wildnis vor der eigenen Haustür"