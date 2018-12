Erster Tourismus-Chatbot in Bayern: Alois weiß alles

Die Stadt Tirschenreuth reagiert mit modernster Technik auf die neuesten Entwicklungen im Tourismus. Seit heute gibt es Alois, ein sogenannter Chatbot, der 24 Stunden am Tag Fragen rund um die Stadt Tirschenreuth und die Region beantwortet. Alois wohnt in Whatsapp, man kann ihm Fragen und Stichwörter schicken und er antwortet in Sekundenschnelle mit den gewünschten Informationen. Er beantwortet automatisch Fragen wie "Wo ist die nächste Toilette?", "Welche Veranstaltungen gibt es in Tirschenreuth in den kommenden Tagen?", "Was ist Zoigl?" oder auch "Wo gehen die Einheimischen am liebsten zum Wandern?". Er weiß auch welche Apotheke oder welcher Hausarzt Notdienst hat und ist daher auch für die Tirschenreuther selber ein guter Anlaufpunkt für Informationen.

ALOIS soll Touristen erreichen

Mit dem Chatbot will Tourismus-Chef Ludwig Bundscherer auch Touristen erreichen und informieren, wenn die Tourist-Info abends und nachts geschlossen ist. Er hat Alois programmiert und vor allem auch auf Geheimtipps und Regionales geachtet, bei denen Google und CO an Grenzen stoßen. Das Computerprogramm ALOIS wurde in den vergangenen Wochen mit jeder Menge Stichwörtern gefüttert, lernt aber täglich neu dazu, je nachdem, welche Fragen ihm gestellt werden.

Erste Stadt Bayerns mit Chatbot im Tourismusbereich

Tirschenreuth ist die erste Stadt in Bayern, die im Tourismus auf so eine moderne Technik zurückgreift. Es gibt Tourist-Informationen, deren Mitarbeiter man per Whatsapp kontaktieren kann, ALOIS aber antwortet automatisch und rund um die Uhr. Er ist abzurufen über die Homepage der Stadt Tirschenreuth (www.stadt-tirschenreuth.de). Sobald man ihm bei Whatsapp das Wort "Start" sendet, ist er startklar und schickt gelegentlich auch aktuelle Infos über Veranstaltungen in der Stadt. In den kommenden Wochen soll ALOIS auch noch ein Gesicht, also ein Emoji, bekommen. Den Namen hat der Tourismus-Chef Ludwig Bundscherer ausgesucht.