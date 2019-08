Erster Toter durch Hantavirus in Bayern?

Wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf BR-Anfrage mitteilt, wurde im Jahr 2019 ein Fall übermittelt, bei dem der Tote zuvor eine Hantavirusinfektion hatte. "Ob die Hantavirusinfektion zum Tod beigetragen hat, ist jedoch noch nicht abschließend geklärt", heißt es weiter vom LGL.

Deutlich mehr Hantavirus-Infektionen

Nach BR-Information soll es sich bei dem Verstorbenen um einen jungen Mann aus dem Landkreis Passau handeln. Zuvor hatte die "Passauer Neue Presse" berichtet. In Bayern wurden in diesem Jahr bislang 224 Fälle von Hantavirusinfektionen gemeldet, allein 107 davon in Niederbayern. Im Jahr 2018 gab es insgesamt bayernweit nur 31 Fälle.

Rötelmaus ist Überträger

Überträger der Hantavirus-Krankheit ist die Rötelmaus. Sie verbreitet sich heuer wegen des großen Nahrungsangebotes besonders stark. Der Hantavirus wird meist über Staub übertragen, der mit Mäusekot, -speichel oder -urin verunreinigt wurde. Betroffene leiden unter typischen Grippesymptomen, wie Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Bei einigen Erkrankten kann auch die Nierenfunktion eingeschränkt sein.

Beim Hantavirus handelt es sich um eine meldepflichtige Infektion, die spätestens 24 Stunden nach Bekanntwerden dem Gesundheitsamt mitgeteilt werden muss.