Erster Tag ohne Maske: So lief er in der Regensburger Gastro

In den Gassen der Regensburger Altstadt herrscht reger Betrieb, wegen des Kälteeinbruchs ist allerdings nicht ganz so viel los wie an vergangenen Sonntagen. Doch was sofort auffällt: In vielen Cafés und Restaurants trägt das Personal keine Maske mehr, wenn es den Gästen die Bestellung an den Tisch bringt.

"Ein Glück, keine Maske mehr"

In den Bäckereien, die sonntags in der Innenstadt geöffnet haben, zeigt sich ein gemischtes Bild. Während in einer Bäckerei eine Verkäuferin ihre weiße FFP2-Maske noch trägt, verzichtet ihr Kollegen neben ihr darauf. Die Kunden holen ihre Brötchen und andere Backwaren in der Regel mit aufgesetzter Maske.

„Endlich – ein Glück, keine Maske mehr“, freut sich eine Mitarbeiterin in einem Café. "Das macht das Ganze wieder viel persönlicher." Es sei schön, wieder ein bisschen Normalität zu haben. Dennoch haben die Gäste beim Betreten des Cafés in der Regel weiterhin eine Maske auf. Auch einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweise wollen viele noch vorzeigen.