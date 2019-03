Erster Spargel in Unterfranken zu kaufen

Am 19. März wurde der erste 2019er-Spargel in Unterfranken gestochen. Verkauft wurde das Edelgemüse noch nicht – bis heute. Spargelbauer Christian Knaup in Röthlein (Lkr. Schweinfurt) verkauft das Pfund Spargel aktuell für 7.50 Euro. Wenn es wärmer wird und das Angebot steigt, werden die Preise dann vermutlich sinken. Angebaut wird der Spargel unter Folien. Diese sorgen dafür, dass sich die Wärme in den Spargelwällen hält, was das Wachstum begünstigt. Die Saison endet traditionell an Johanni, also am 24. Juni.

Franken hat die meisten Spargelbauern

Offizieller Saisonbeginn im Freistaat ist der 9. April. In Franken, wo die Saison eröffnet wird, sitzen die meisten Spargelbauern. 204 Betriebe zählte der Bauernverband dort vor zwei Jahren, häufig mit kleinen Anbauflächen und einem regionalen Angebot. In ganz Bayern hat sich die gesamte Spargelanbaufläche zwischen den Jahren 2000 und 2018 nahezu verdreifacht. Sie lag zuletzt nach Angaben des Bauernverbands bei knapp 4.200 Hektar.