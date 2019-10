Erster Sommelier-Gipfel der "Genussakademie Bayern" in Kulmbach

Ernährungsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat in Kulmbach 44 Sommeliers mit Zertifikaten ausgezeichnet. Die Genuss-Experten wurden für ihre erfolgreiche Teilnahme am ersten bayerischen Sommelier-Gipfel geehrt. Sie absolvierten Lehrgänge in den Sparten Käse, Gewürze und Edelbrände.

Sommeliers machen Lebensmittel "erlebbar"

Als kompetente Berater spielten Fach-Sommeliers bei der Vermarktung hochwertiger Lebensmittel aus Bayern eine entscheidende Rolle, sagte die Ministerin am Freitag (05.10.). Die Sommeliers machten mit ihrem Wissen Produkte "erlebbar und zu etwas Besonderem", betonte die Ministerin auf dem kulinarischen Gipfeltreffen.

Workshops, Tastings und Fachvorträge

Die Sommeliers nahmen an Workshops, Tastings und Fachvorträgen über Geschmacksbildung, die Erzeugung von Rohstoffe und deren Weiterverarbeitung und Veredelung teil. Außerdem nutzten sie das Treffen, um Netzwerke unter den einzelnen Fachrichtungen zu knüpfen.

Sommelier-Gipfel von Genussakademie veranstaltet

Den Sommelier-Gipfel veranstaltete die "Genussakademie Bayern", die 2017 in Kulmbach gegründet wurde. Sie hat ihren Sitz am Kompetenzzentrum für Ernährung, das den Austausch zwischen Forschung, Ernährungswirtschaft und Ernährungsbildung in Bayern vorantreibt. Das Kompetenzzentrum ist eine Einrichtung des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.