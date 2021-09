Erster Schultag in Unterfranken: deutlich mehr Grundschüler

11.314 Erstklässler beginnen heute ihre Schulzeit in Unterfranken. Insgesamt gehen damit 1,55 Prozent mehr Kinder in unterfränkische Grund und Mittelschulen, als im letzten Jahr. Der Anstieg geht vor allem auf die Grundschulen zurück, die einen Schulkinder-Zuwachs von 2,33 Prozent verzeichnen.

Viele Erstklässler im Raum Würzburg

Die Region Würzburg/Kitzingen/Main-Spessart sticht dabei mit über zehn Prozent mehr Erstklässlern hervor. Insgesamt gehen in diesem Schuljahr 43.329 Kinder in die Grundschule. Bei den Mittelschulen bleiben die Schülerzahlen (19.058) zum Vergleich nahezu unverändert mit einem Rückgang um 0,18 Prozent. Diese Zahlen berichtet die Regierung von Unterfranken, und sie ergänzt: Zum Schuljahr 2021/22 wurden in Unterfranken zudem 135 Lehrkräfte nach erfolgreich bestandenem Zweiten Staatsexamen im Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt.

Gewerkschaften beklagen Arbeitsbelastung

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert dabei, dass Arbeitssituation der Lehrenden weiterhin sehr angespannt sei: Stundenerhöhung, Einschränkung von Teilzeit, Abschaffung sämtlicher Sabbatmodelle und des vorzeitigen Ruhestandes hätten die Bedingungen in den letzten Monaten weiter verschlechtert. In diesem Schuljahr wolle der Freistaat vor allem mit Quereinsteigerinnen die Lücken schließen, so die GEW. Diese Kräfte sollen demnach im Ganztag, in Randfächern wie Kunst, Musik oder Sport oder auch im vorschulischen Bereich Lehrkräftestunden ersetzen. Auch der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband in Unterfranken (ULLV) betont in einem aktuellen Pressegespräch: Von einer Verbesserung der Personalsituation könne weiterhin keine Rede sein.

Was ist neu in diesem Schuljahr?

Neben besonderen Lehrerstunden für Klassenteilungen, Vorkurse und weitere Deutschfördermaßnahmen werden im kommenden Schuljahr vorläufig 35 Deutschklassen (16 an Grundschulen, 19 an Mittelschulen) gebildet. Hier sollen Kinder mit Migrationshintergrund besonders gefördert werden. Außerdem wird der Modellversuch "Islamischer Unterricht" nun zum Regelangebot. In den Schulamtsbereichen Aschaffenburg und Miltenberg werden noch neue Schulstandorte dafür einbezogen. Unterfrankenweit stehen dann insgesamt 242 Stunden für den "Islamischen Unterricht" zur Verfügung.

Schulen durch Corona-Pandemie gefordert

Die Regierung von Unterfranken betont zudem: Die Corona-Pandemie habe weite Teile des abgelaufenen Schuljahres geprägt. Die unterfränkischen Schulen seien mit Hygienekonzepten und Personalausstattung auf Präsenzunterricht vorbereitet. Mit zusätzlichen Schulungsangeboten für Lehrkräfte sei die Digitalisierung bei den Schulen angekommen, sodass auch ein Wechsel in andere Unterrichtsformen im Bedarfsfall möglich sei. Das im vergangenen Schuljahr vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus aufgelegte Förderkonzept "gemeinsam.Brücken.bauen" zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler beim Aufholen pandemiebedingter Lernrückstände werde auch im neuen Schuljahr fortgesetzt, so die Regierung von Unterfranken.

Holprige Umsetzung der Corona-Regeln

Allerdings hapert es laut Ansicht der Gewerkschaften noch an der Umsetzung der Maßnahmen und Regelungen rund um die Corona-Pandemie. Aufgrund der ernüchternden Erfahrungen aus dem Distanzunterricht und den negativen Folgen für viele Kinder und Jugendliche setze das Kultusministerium nun auf "vollen Präsenzunterricht". schreibt die GEW.

Und die ULLV betonte schon letzte Woche, dass in den Schulen bis zuletzt noch kein überarbeitetes Rahmenhygienekonzept vorläge. Auch die angekündigten "Lolli-Tests" ließen auf sich warten. Dieses PCR-Pooltestverfahren soll an den Grundschulen und vielen Förderschulen die Antigen-Selbsttests ablösen. Das Gleiche gelte für die schon vor den Sommerferien versprochenen Luftreinigungsanlagen. Laut ULLV ist bisher nur rund ein Drittel der Klassenzimmer in Unterfranken damit ausgestattet – seiner Ansicht nach viel zu wenig.